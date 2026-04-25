Hermano de Pompinchú alerta complicación en su salud y pide ayuda: "Sus riñones están bien dañados"

El cómico ambulante Pompinchú enfrenta una situación crítica y mantiene en vilo a su familia y seguidores. El artista, cuyo nombre real es Alfonso Mendoza, se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Rosa, en Pueblo Libre, luchando por su vida.

Hermano de Pompinchú revela complicación en su salud

El querido cómico ambulante Alfonso Mendoza, conocido como Pompinchú, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y mantiene en alerta a sus seguidores. El artista, conocido por hacer reír a miles de peruanos, se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Rosa, en Pueblo Libre.

Su estado es delicado y, según su familia, ha empeorado en las últimas horas. Ahora no solo enfrenta problemas respiratorios, sino también una fuerte complicación en los riñones.

El encargado de contar lo que está pasando fue su hermano, quien no se ha separado de él desde que fue internado. Con mucha tristeza, reveló detalles que han dejado preocupados a todos.

"Los riñones también están bien dañados, como él andaba con las muletas... es lo último que me dijo el doctor, ayer", expresó a "Arriba mi gente", confirmando que la situación es más grave de lo que se pensaba.

Como se recuerda, Pompinchú ya venía luchando contra una fibrosis pulmonar que lo obligaba a usar oxígeno todo el tiempo. Pero ahora, con este nuevo problema, su estado se ha complicado aún más.

Actualmente, el cómico se encuentra sedado, intubado y bajo constante cuidado médico. Los doctores siguen haciendo todo lo posible para estabilizarlo, pero su pronóstico es reservado.

La familia pide ayuda y oraciones

Ante este panorama, su familia no dudó en hacer un llamado al público. Piden una cadena de oración para que el artista pueda salir adelante.

"Solo le digo al público maravilloso que lo sigue a mi hermano, una oración por él, nada más. Es lo único que estamos pidiendo", dijo su hermano, visiblemente afectado por la situación.

Además, también revelaron que los gastos médicos vienen siendo bastante altos. Aunque cuentan con el SIS, hay tratamientos y medicinas que no están cubiertos.

"Hay materiales y medicamentos que no cubre el SIS, y los gastos son fuertes", señalaron, dejando en claro que cualquier ayuda será importante en este momento.

El cariño del público no se hace esperar

Pompinchú se ganó el cariño de la gente por su participación en "El show de los cómicos ambulantes", donde destacó por su humor sencillo y cercano. Su estilo lo convirtió en uno de los más recordados del espectáculo popular.

Hoy, ese mismo público viene respondiendo con mensajes de apoyo en redes sociales. Muchos usuarios le envían fuerzas y esperan su pronta recuperación.

Su familia, pese a todo, mantiene la fe. "Tengo la esperanza que sí va a salir, porque estamos orando todos los días", aseguraron, aferrándose a la esperanza en medio de la incertidumbre.

En conclusión, Pompinchú enfrenta una situación crítica que mantiene en vilo a sus familiares y seguidores, no solo por sus problemas respiratorios, sino también por la grave complicación en los riñones. Su estado de salud es delicado, pero la fe de sus seres queridos y el apoyo del público siguen firmes. Por ahora, todos esperan un milagro que le permita salir adelante en esta dura batalla.