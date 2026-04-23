Pompinchú está delicado de salud tras ingresar a UCI y su familia pide orar por él: "Dios hace milagros"

¡Momento muy duro! El querido cómico ambulante Pompinchú atraviesa una grave situación de salud. El humorista fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y su familia ha pedido que oren por él. La noticia ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes lo recuerdan por su carisma y su humor en los años 90.

Pompinchú permanece en estado delicado de salud tras entrar a UCI

El querido cómico ambulante Alonso Gonzáles, conocido como Pompinchú, enfrenta una fuerte situación de salud. El humorista se encuentra luchando por su vida tras ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su familia ha pedido una cadena de oración.

Desde inicios de abril, el artista permanece internado en el Hospital Santa Rosa, en Pueblo Libre. Su estado se complicó en los últimos días y tuvo que ser llevado a UCI. Su familia no se ha separado de él y lo acompaña constantemente.

"Todos los días es, ya estamos varias semanas acá. Ayer lo vi mal. Buscaban un aparato que se ha conseguido por el SIS... Busque en Emancipación... Agradecer a Paisita que siempre está cuidándolo a mi lado, apoyando", contó su hermano en un video publicado en las redes de Pompinchú.

Según se conoció, Pompinchú lucha contra una fibrosis pulmonar, una enfermedad que afecta directamente su respiración. Todo habría empezado luego de una operación de cadera que, en un inicio, salió bien. Sin embargo, después su salud empeoró.

"Todo indica que una bacteria ingresó a su organismo", explicó su familiar a "El Popular". Por ello, el cómico necesita oxígeno permanente, lo que refleja lo delicado de su estado.

A pesar del difícil momento, su familia mantiene la esperanza de que pueda salir adelante. Además, hizo un pedido especial.

"Hay gente que lo quiere mucho a mi hermano. Lo dejamos en la mano de Dios. Yo quiero mucho a mi hermano, doy la vida por mi hermano. Empezamos de pequeños, nunca nos hemos separado", expresó su hermano conmovido. "Yo sé que se va recuperar. Dios hace milagros. Mi familia está orando", añadió en el video que está publicado en el Facebook del comediante.

El apoyo del público

Antes de que su estado se agravara más, Pompinchú compartió un mensaje en redes sociales donde se mostraba con ánimo. En ese momento, buscó tranquilizar a sus seguidores y demostrar que seguía con fuerzas para salir adelante.

"¡Hola, hola linda gente! qué tal amigos, aquí recuperándome, quiero recuperarme lo más pronto posible, eso sí. Ya pronto seguiré subiendo videos, no se preocupen. Acá haciéndole la guerra luchándola", dijo.

Este mensaje fue tomado con cariño por sus seguidores, quienes no han dejado de enviarle apoyo. La situación del cómico ha generado una ola de solidaridad. Familiares y amigos se han unido en oración. Su hermano también dejó claro que no piensa rendirse.

"Pienso que no lo voy a perder, voy a luchar hasta el último. Todos los días le pido a mi señor", comentó.

En conclusión, Pompinchú atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, mientras su estado de salud mantiene en vilo a sus seguidores. Su familia continúa firme a su lado esperando un milagro y pide oraciones en medio de esta lucha. Por ahora, el público se mantiene atento y esperanzado en su recuperación.