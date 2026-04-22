Carlos Vílchez sufre intento de robo y vecinos denuncian falta de apoyo inmediato: ¿Qué pasó?

La inseguridad ciudadana continúa siendo una preocupación constante en Lima. Esta vez, el actor cómico Carlos Vílchez se convirtió en una nueva víctima, tras reportarse un intento de hecho delictivo relacionado con su vehículo en el distrito de Pueblo Libre, lo que generó alerta entre los vecinos de la zona.

Carlos Vílchez sufrió intento de robo

El conductor Carlos Vílchez se vio involucrado en un intento robo vinculado a su vehículo la noche del martes 21 de abril en el distrito de Pueblo Libre. La información fue dada a conocer por la agrupación vecinal Todos por Pueblo Libre, que también cuestionó la falta de reacción inmediata por parte de las autoridades.

La alerta fue difundida minutos antes de la medianoche a través de redes sociales, donde se compartió una imagen en la que se ve al actor revisando cámaras de seguridad junto a personal de serenazgo y un agente policial.

"Hace aproximadamente una hora, se registró el robo del automóvil del vecino Carlos Vílchez en la intersección de la Av. Universitaria con Av. La Mar", indicaron desde el grupo vecinal.

Según detalló la organización comunitaria, el presentador de 'Mande quien mande' tuvo que buscar ayuda por sus propios medios tras percatarse del incidente.

"Tras el hecho, el afectado tuvo que desplazarse a pie hacia el módulo de seguridad de la zona para intentar presentar su denuncia y solicitar la revisión de las cámaras de vigilancia", señalaron.

Asimismo, los vecinos se quejaron sobre la falta de seguridad en este punto de Pueblo Libre, al que consideran vulnerable por la escasa presencia de patrullaje. En ese sentido, exigieron acciones inmediatas a las autoridades para reforzar la vigilancia en la zona.

"Exigimos a la Municipalidad de Pueblo Libre y a la Gerencia de Seguridad Ciudadana que refuercen la vigilancia en este sector. No es posible que un punto tan concurrido sea zona liberada para la delincuencia por falta de rondas preventivas. ¡Vecino, mantente alerta y reporta cualquier movimiento sospechoso!", señalaron en un comunicado difundido en redes sociales.

Municipalidad de Pueblo Libre aclara versión sobre caso de Carlos Vílchez

Luego de que la versión difundida por el grupo vecinal se viralizara en redes sociales, la Municipalidad de Pueblo Libre emitió un pronunciamiento para descartar que se tratara de un robo de gran magnitud relacionado con Carlos Vílchez. En su comunicado, señaló que la información fue mal interpretada y que no se registró la sustracción del carro ni de pertenencias personales.

"Al respecto, es importante precisar que no se ha producido ningún robo de vehículo, ni de pertenencias personales del mencionado ciudadano, como erróneamente se viene difundiendo. El hecho ocurrido corresponde a un incidente aislado, en el cual una persona desconocida sustrajo únicamente el vidrio de uno de los retrovisores del vehículo. Este acto, si bien reprochable, no constituye un robo de mayor magnitud ni un hecho que refleje una situación de inseguridad generalizada en el distrito", señalaron.

Asimismo, la Municipalidad criticó cómo se difundió el caso en redes sociales, señalando que se exageró lo ocurrido y se generó alarma innecesaria entre los vecinos. Además, indicaron que esta información habría distorsionado el trabajo que vienen realizando en seguridad ciudadana.

En conclusión, Carlos Vílchez sufrió un intento de un robo relacionado con su vehículo en Pueblo Libre, hecho que generó preocupación entre los vecinos y una rápida difusión en redes sociales. Aunque la Municipalidad aclaró que no se trató de un incidente de gran magnitud, esto volvió a poner sobre la mesa el tema de la inseguridad y la necesidad de reforzar la vigilancia en la zona.