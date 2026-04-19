Amigo de Milett arremete contra presentadora argentina por llamar 'bruja' a Doña Martha ¿Qué dijo?

Desde que Milett Figueroa anunció el fin de su relación con Marcelo Tinelli, algunas personas han salido en contra de la peruana y su madre Doña Martha. Es así como ahora decidió salir a hablar el amigo de la modelo para responder con todo a Mimi Alvarado.

Amigo de Milett parcha a Mimi Alvarado

Como se recuerda, Mimi Alvarado salió a arremeter contra Milett acusándola de hacer 'macumba' a Marcelo Tinelli y que la madre de la peruana, Doña Martha, le habría hecho brujería. Giancarlo Cossio cansado de los ataques de la argentina decidió responderle con todo afirmando que la moldeo no se rebajaría a contestarle a una persona 'chusca'.

"La tal Mimi, moco, como se llame. Estás ahí de más, comentas cada estupidez sin saber. Y te digo una cosa, yo soy uno de los mejores amigos de Milett y si contara todo lo que sé. Milett es una persona educada, no va llegar a tu bajeza, porque se nota a kilómetros que eres cualquier cosa, una vulgar, una chusca", declaró en su podcast 'Por no decirlo'.

Tinelli marcaba a Milett Figueroa

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Giancarlo Cossio decidió contar algunos detalles de la vida amorosa que tuvo su amiga Milett con Marcelo Tinelli. Es así como tras ser consultado por los supuestos celos enfermizos de la peruana hacia el argentino, él lo niega y comenta que Figueroa tenía celos normales, pero otro sería el cuento de su expareja.

"Yo me gané un par de veces, un par de pases por ahí cuando hemos viajado con Milett, donde Marcelo sí, obviamente, la tenía un poco controlada. No me parecían celos normales a mí, ojo, a mí. No puedo hablar nada mal de Marcelo porque siempre me ha parecido bien, pero que digan en Argentina que terminaron por un celoso enfermizo, estaba bien marcada por él", reveló.

En otro momento, Cossio sigue comentando y relatando algunos hechos que él vio cuando estaba con Milett Figueroa y escuchaba como el argentino quería saber de cada paso de la peruana, incluso hasta lo que comía.

De esta manera, Milett Figueroa no ha querido responder o dar detalles del fin de su relación, pero su amigo Giancarlo Cossio ha estado contando desde su perspectiva de la relación cómo fue. Así mismo, responde a quienes atacan a la modelo peruana, en especial contra Mimi Alvarado por atacar también a Doña Martha.