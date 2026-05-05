Milett Figueroa cambió de número tras ruptura con Marcelo Tinelli, según su amigo: "Está decepcionada"

Milett Figueroa trata de mostrarse tranquila y enfocada en sus proyectos, pero su entorno más cercano asegura que no la está pasando nada bien tras su separación de Marcelo Tinelli. Esta vez, su mejor amigo, Giancarlo Cossio, reveló nuevos detalles sobre el momento que vive la modelo peruana.

Milett Figueroa estaría viviendo su duelo tras ruptura con Tinelli

En su podcast "XNo Decirlo", Giancarlo Cossio, amigo y mánager de Milett Figueroa, contó que la modelo está atravesando una etapa de dolor por la ruptura con Marcelo Tinelli. Según dijo, su amiga se encuentra decepcionada por todo lo que ha pasado.

Esta vez, Giancarlo Cossio, mejor amigo de la actriz, reveló detalles de cómo se encuentra Milett luego de que el conductor argentino fuera vinculado con Rossana Almeyda. Incluso el presentador argentina señaló que su familia ya conoce a Rossana.

"Milett ahorita está viviendo su velorio, nada más y yo la dejo. Su luto, obviamente decepcionada de un hombre... Me tengo que amarrar la lengua", expresó.

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El comentario no pasó desapercibido, ya que dejó entrever que habría más cosas detrás de esta separación. Cossio también criticó a Marcelo Tinelli por no salir a defender a Milett de los comentarios que recibe en la prensa argentina. Según él, la peruana soportó mucho desde el inicio de la relación.

"Si vas a hacer las pendejadas, hazlas bien... Es tan bajo lo que estás haciendo, Marcelo... ¿Por qué no sale y para el coche? No entiendo. Si Milett tendría que contar todo lo que tú le has hecho desde el día 1... Así como insultan a tu exnovia y hablan de ella, todos los programas de Argentina. ¿Por qué no dices: 'Terminamos bien'? ¿Cómo quedas tú como hombre?", señaló.

¿Por qué no borran sus fotos?

Durante la conversación, Israel Dreyfus preguntó por qué Milett y Marcelo todavía conservan algunas fotos juntos en redes sociales. Giancarlo dejó entrever que eso tendría relación con la segunda temporada del reality "Los Tinelli", que será emitido por Amazon Prime.

"Él no ha borrado fotos con Milett. ¿Milett sí?", preguntó Israel. "Sí, un par", respondió Giancarlo. Luego agregó: "Tienes a Amazon Prime en el medio". Más adelante, fue todavía más claro: "(¿Qué hace con las fotos de Marcelo en Instagram?) No, porque ya pasó. (Es parte del acuerdo de Amazon) Tiene que cobrar primero. Primero, cobra, después... (Va por ahí) Obvio", comentó.

El amigo de Milett también reveló que la modelo habría tomado una fuerte decisión para cerrar este capítulo. Además, negó que Milett haya estado con Marcelo por interés económico.

"¿Tú crees que va a volver?) Jamás. No sé ya Milett ha cambiado de número, con eso te digo todo...", afirmó. "(Dicen:) 'Ay, lo sangró', 'Ay, le pidió'. Cuando ella se enamora es bruta, y yo se lo puedo decir, yo que soy su mejor amigo, nunca te pide ni un sol, no te pide nada, pero el viejo de m... no le dio ni un sol", sostuvo.

Finalmente, Giancarlo aseguró que Milett está acompañada por sus amigos y descartó que siga enamorada de Tinelli. Además, dejó entrever que hay detalles delicados de esta etapa que prefiere mantener en privado.

"(¿Cómo está Milett?) Bien, está superbién. Obviamente hablamos todos los días. Hablé ayer y hoy día con Jazmín Pinedo, que Jazmín también está con Milett", comentó, soltó un suspiro y se quebró la voz: "Que hay cosas que no puedo contar que se me va a escapar ahora". "(¿Sigue enamorada?) Cero, cero", sentenció.

En conclusión, Giancarlo Cossio reveló que Milett Figueroa estaría atravesando su duelo tras el fin de su relación con Marcelo Tinelli, aunque aseguró que se encuentra acompañada por sus amigos cercanos. Además, dejó entrever que la modelo habría tomado distancia definitiva, al punto de cambiar de número, y descartó que siga enamorada del conductor argentino.