Samantha Batallanos celebra que Milett haya terminado con Tinelli: "No la veía bien, muy mayor"

Tras la confirmación de Marcelo Tinelli y su nueva relación amorosa, Samantha Batallanos expresó que su amiga Milett Figueroa debe celebrar por haberse separado de él hace meses, ya que la veía apagada.

Samantha Batallanos feliz por Milett Figueroa

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Samantha Batallanos no duda en expresar su opinión sobre Milett Figueroa y su separación con Marcelo Tinelli. Anteriormente, la modelo señaló que el argentino le reaccionaba y seguía en sus redes sociales.

Ahora, aconseja a la actriz Milett que no debe estar con alguien tan mayor como Tinelli porque en aquella relación, la veía apagada y no estaba con alguien de su altura como se merece.

"Felicitar a mi amiga porque creo la vida le está dando la oportunidad de estar con alguien que realmente está a su altura, una persona de bien en todo sentido. Yo la veía y no la veía bien en esa relación. Me daba pena porque no creo que sea una persona para ella, muy mayor", declaró.

En otro momento, Samantha Batallanos aconseja a la peruana estar con alguien de su edad que pueda darle más ánimos a su vida. Además, que le desea mucha suerte en todo.

"Yo lo veo con un chico de su edad, a su altura, que le dé vida. La sentía apagada, sin brillo. Que dé vuelta a la página como lo está haciendo y mucha suerte", declaró.

Revela presunto coqueteo de Tinelli

Durante su participación en el pódcast "XNo Decirlo", Samantha Batallanos sorprendió al contar su experiencia con el conductor argentino. En medio de la conversación, decidió intervenir con una revelación que generó impacto.

"Como si fuera un santo. A mí me seguía y dejaba de seguirme, me ponía like en todas las historias, cuando estaba con Milett. Yo se lo decía a Giani", afirmó.

Ante esta declaración, Giancarlo Cossio confirmó que estaba al tanto de la situación y que incluso se lo había comunicado a Milett en su momento.

"Sí, yo se lo conté", sostuvo. Cuando le consultaron si tenía pruebas, Batallanos aseguró que sí y detalló el tipo de interacciones que recibía por parte de Tinelli. "Me mandaba un montón de corazones", indicó, agregando que compartió las capturas con su entorno cercano.

De esta manera, Samantha Batallanos señala que Marcelo Tinelli nunca estuvo a la altura de Milett Figueroa y que debería estar con alguien más de su edad, porque con el argentino la veía apagada.