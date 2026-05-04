Lucho 'Barrunto' afirma que Christian Cueva está más feliz que nunca: "Ya ve a sus hijos"

La relación entre Christian Cueva y Lucho 'Barrunto' viene de varios años atrás, donde el empresario ha defendido al futbolista en medio de su crisis legal con Pamela López. Es así como ahora ha revelado que el 'Aladino' se encuentra feliz porque ve a sus hijos.

Lucho 'Barrunto' sobre Christian Cueva

En el mundialito del Porvenir, el programa 'Amor y Fuego' se encontró con Lucho 'Barrunto' donde le consultó sobre cómo está Christian Cueva actualmente, ya que Pamela López ha ingresado desde hace más de un mes y medio al programa reality de convivencia 'La Granja VIP'.

"Cueva está feliz, ya ve a sus hijos, juega fútbol, está con la mujer que ama, sus padres están vivos. (Ahora dice que va a volver a la música con Pamela Franco) La música está en sus venas", señaló.

Así mismo, al ser consultado sobre los temas legales del 'Aladino' con su expareja y madre de sus hijos, señaló que decir su nombre siempre vende en medios. Además, el reportero le preguntó si Cueva tiene planeado agrandar la familia con Pamela Franco y así respondió.

"El cholo vende, todo lo que digan, el cholo vende, y así es feliz. (¿Hay planes de agrandar la familia?) Yo creo que sí, primero se divorcia y después, se casa (¿Cómo va ese proceso?) dura dos años creo, para adelante, el hombre es feliz", declaró.

Christian Cueva manda mensaje a Franco

Durante la transmisión, el mensaje de Christian Cueva fue presentado ante cámaras, mostrando a un futbolista dispuesto a reafirmar su vínculo con Pamela Franco. Sus palabras estuvieron marcadas por un tono afectuoso y de reconocimiento hacia la artista, destacando su fortaleza como mujer y madre.

"Mi amor, mi vida, mi todo, espero que estés muy bien. Siento que es un momento especial para decirte lo mucho que te amo, te respeto y te admiro por ser la gran mujer que eres, mi vida, sobre todo por la madre guerrera que eres. Realmente, mi amor, me saco el sombrero por ti. Eres una mujer que lucha por todos, sobre todo por las personas que amas (...). Quiero decirte que te amaré hasta el fin del mundo. ¡Te amo!", expresó el jugador.

De esta manera, Christian Cueva se encuentra viviendo una etapa muy feliz y tranquila, donde puede pasar más tiempo con sus hijos, ya que Pamela López se encuentra formando parte del programa reality de convivencia 'La Granja VIP'.