Álvaro Paz de la Barra no descarta romance con Andrea Cifuentes: "Ojalá que pase, es bella"

Álvaro Paz de la Barra es un abogado, expareja de Sofía Franco, quién hace poco estaba postulando como candidato presidencial Elecciones Generales de 2026. Ahora, ha ingresado como un personaje de la farándula y fue captado con Andrea Cifuentes en un concierto.

¿Álvaro Paz de la Barra en una nueva conquista?

El programa 'Amor y Fuego', Álvaro Paz de la Barra fue captado en un concierto el último fin de semana junto a amistades, pero en especial con Andrea Cifuentes. Es así como la exchica reality fue consultada por el reportero le pregunta lo que piensa sobre él tras estar involucrado en la política, pero que ahora esté en la farándula.

"Él tiene que hacer lo que le haga feliz", expresó. Luego, le consultan si lo apoyó en su candidatura: "Sí, por supuesto, ¿Cómo no lo voy a apoyar si lo conozco?, claro que sí".

Así mismo, consultaron directamente a la expareja de la conductora Sofía Franco sobre su salida con Cifuentes, donde menciona que deja la probabilidad que pueda formalizarse una relación en el futuro.

"Mi invitada, claro. Con mi hermana, con mi cuñada y con un grupo de gente, todo bien. (¿No descartas que más adelante pueda pasar algo?) Eso lo dejo al destino y ojalá que pase. Es bella e inteligente, trato de ser siempre detallista", agregó.

Andrea Cifuentes responde a los rumores

Durante la última emisión del programa de espectáculos conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre en noviembre de 2025, se presentaron audios en los que Cifuentes negó categóricamente cualquier relación amorosa con Paz de la Barra. Aunque las cámaras captaron gestos de cercanía y complicidad entre ambos, la modelo aclaró que dichos momentos se dieron en un contexto de conversación dentro de un grupo de amigos.

"Solo quiero dejar en claro que entre Álvaro y yo solo existe una amistad, me he pronunciado por medio de mis redes, pero igual me han estado atacando, tildándome de amante o que me meto con hombres casados. Fui con amigos y dentro de ese grupo estaba Álvaro, pero no soy su saliente ni hemos salido juntos, es más, yo me fui sola", manifestó Cifuentes.

De esta manera, Andrea Cifuentes señaló anteriormente que no tenía nada con Álvaro Paz de la Barra, pero parece que ahora estaría probablemente surgiendo algo entre ellos. Ya que el excandidato presidencial señaló que no descarta iniciar algo con la exchica reality resaltando su belleza e inteligencia.