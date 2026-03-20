Magaly DESTRUYE a Rodrigo González por colgarse de su ampay en Argentina: "¡Copiones!"

Esta semana, el ampay de Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi ha remecido a la farándula peruana. Ahora, la conductora Magaly Medina ha reclamado a Rodrigo González por utilizar todas las imágenes de su 'operativo Argentina'.

Magaly contra 'Peluchín'

Al inicio de su programa 'Magaly TV: La Firme' ha revelado sentirse orgullosa de cómo su ampay ha transcendido fuertemente en todos los medios felicitando a su equipo de investigación. Aunque no dudó en arremeter contra Rodrigo González de 'Amor y Fuego' por haber utilizado todas las imágenes del ampay de Mario Irivarren y Said Palao.

"¿Por qué les pagan a conductores y productores de otros programas de TV, Peluchín te estamos hablando ? Cuando Willax mejor debería pagarme a mí. Nos hemos quedado misios por dos años, no tenemos caja chica porque el operativo Argentina nos ha costado. Otros agarran todas las imágenes envase a mi información, eso se llama ser conchudos", expresó.

Así mismo, la conductora de televisión no dudó en señalar que su equipo realiza un trabajo de cada día, como para que otros medios lleguen a copiar toda su nota.

"Agarran como si fueran sus imágenes ¿Cuál es el argumento de los sin vergüenzas que viven de nuestro trabajo? Copiones de porquería, háganse de un nombre solos. Si quieren imitar este programa, háganlo a su estilo con el sudor de su frente porque yo acá me estreso, andamos al límite porque nos exigimos", declaró.

Sobre el ampay

El equipo de Magaly Medina viajó hasta Argentina para seguir a los chicos realitys Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi a la despedida de soltero de su amigo que ya se había casado en diciembre de 2025. En las imágenes se revelaron que todos estuvieron disfrutando de un fin de semana acompañado de mujeres en yate, un hotel y una casa de campo.

Tras esto, Onelia Molina terminó su relación con Irivarren al verlo besando a dos mujeres. Por su parte, Said Palao estaría en la cuerda floja en su matrimonio con Alejandra Baigorria, quienes estarían por cumplir un año de casados en abril. El 'Pato' fue el único que se salvó porque se encontraba soltero.

De esta manera, Magaly rompió varias cifras de récord tras emitir un ampay de los chicos realitys, que sonaron toda la semana en varios medios. Aunque, la conductora decidió reclamar directamente a Rodrigo González de 'Amor y Fuego', por utilizar todas sus imágenes para su programa.