Hija de 'Melcochita' envía advertencia a joven novia del comediante: "Hombres así hay pocos"

La relación entre Pablo Villanueva y Heydi Amado continúa generando comentarios en el mundo del espectáculo. Tras la reaparición pública del comediante junto a su nueva pareja, ahora fue su hija Yessenia Villanueva quien decidió pronunciarse y enviar un contundente mensaje a la joven de 22 años.

Hija de Melcochita envía advertencia a Heydi Amado

Durante una entrevista concedida al diario Trome, Yessenia Villanueva fue consultada sobre el romance entre su padre y Heydi Amado. Aunque dejó claro que todavía no conoce bien a la joven, aseguró que lo más importante para ella es ver feliz al comediante después de todos los problemas que atravesó en los últimos meses.

"No la conozco bien, pero por ahora se ve bien. Así empezó Monserrat y al final cómo terminó. Yo veo a mi padre feliz y eso me hace feliz a mí también", comentó inicialmente.

La hija del humorista también se refirió a los comentarios que surgieron en torno a la diferencia de edad entre Melcochita y su nueva pareja. En redes sociales y espacios televisivos, varios usuarios insinuaron que la joven podría estar aprovechándose del reconocido cómico debido a su fama y estabilidad económica.

Sin embargo, Yessenia defendió el derecho de su padre a rehacer su vida sentimental y aseguró que él tiene la capacidad suficiente para tomar sus propias decisiones. Aun así, aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje directo a Heydi Amado.

"Sí, pues. Pero él ya está viejo para estarle diciendo qué hacer. Ya no está en edad de volver a empezar, sino de disfrutar su vida y descansar. Ojalá esta chica lo valore, porque hombres así hay pocos y no tiene nada que ver la edad", expresó.

Yessenia Villanueva arremete contra Monserrat Seminario

En otro momento de la entrevista, Yessenia Villanueva también habló sobre Monserrat Seminario, quien recientemente aseguró que no piensa darle el divorcio a Melcochita y criticó las apariciones públicas del cómico junto a Heydi Amado.

La hija del artista respondió duramente y cuestionó la autoridad moral de Monserrat para opinar sobre la vida sentimental de su padre. Incluso recordó episodios pasados de la relación entre ambos.

"Con qué calidad moral puede hablar Monserrat si decía que mi papá era un viejo cochino, y así como ella se metió con el amigo de mi padre, Lalo, él se agarró a su amiga. Existe el karma. Ahora de qué se queja, si igual mi padre le sigue pagando todo; debería ser agradecida", señaló.

Además, Yessenia desmintió las versiones de Monserrat sobre un supuesto incumplimiento económico por parte de Melcochita hacia sus hijos. Según afirmó, el comediante continuó apoyándola económicamente incluso durante sus viajes a Estados Unidos.

"Mi padre, desde que estuvo acá (Estados Unidos), le seguía pagando todo. Es una mentirosa y él tiene pruebas. Así es, no supo pensar, por eso perdió 'soga y cabra'. Debería mirarse en un espejo antes de juzgar. Es bien sinvergüenza porque falló dos veces (fue infiel) y encima no trabaja. Es una conchuda", agregó.

Las fuertes declaraciones incrementaron aún más la polémica alrededor de la separación entre Melcochita y Monserrat Seminario, una relación que durante años estuvo marcada por constantes enfrentamientos públicos y acusaciones cruzadas.

En conclusión, mientras tanto, la situación entre el humorista y Monserrat Seminario continúa lejos de una reconciliación. En medio de la tensión, las diferencias familiares siguen saliendo a la luz y alimentando uno de los conflictos más comentados de la farándula local.