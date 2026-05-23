No es Natalie Vértiz ni Luciana Fuster: Conoce a la peruana que deslumbró en el casting de Victoria's Secret

El talento peruano continúa ganando espacio en las pasarelas internacionales. Tras la participación de Natalie Vértiz y Luciana Fuster en el casting del Victoria's Secret Fashion Show 2026, Alexandra Morillo también llamó la atención al desfilar frente a un jurado encabezado por Gigi Hadid.

Alexandra Morillo deslumbra en casting de Victoria's Secret

Alexandra Morillo asistió al casting presencial del Victoria's Secret Fashion Show 2026 el pasado viernes 22 de mayo en Miami, Estados Unidos. La modelo apareció ante un jurado integrado por cinco personas, entre quienes destacó Gigi Hadid, una de las figuras más reconocidas de la industria internacional.

Durante su participación, Morillo desfiló con un conjunto negro de dos piezas y mostró seguridad sobre la pasarela. La modelo luego compartió imágenes del momento a través de Instagram, donde expresó la emoción que sintió al formar parte de este importante proceso.

"Querido yo joven, hemos llegado a un casting #Victoriassecret #peruana", escribió Alexandra en sus redes sociales, publicación que rápidamente generó comentarios positivos y mensajes de felicitación, incluso de Luciana Fuster.

La modelo también confesó que todavía le resultaba difícil creer que había logrado llegar hasta esta instancia. "El casting... todavía se siente irreal", comentó en otra publicación acompañada por un video de su desfile frente al jurado.

Días antes, Alexandra ya había adelantado que recibió la invitación oficial para asistir al casting presencial de la famosa marca. La noticia, según reveló, representó uno de los momentos más importantes de su carrera profesional.

"Todavía me cuesta creerlo. Desde chiquitita soñaba con algún día poder estar cerca de algo así. Esto representa muchísimo. No solo por la marca, sino por lo que significa: los años de trabajo, los castings, los rechazos, los viajes, las pasarelas, los momentos en los que una duda de sí misma y, aun así, sigue", expresó la modelo peruana.

Con esta participación, Alexandra Morillo se sumó al grupo de peruanas que lograron llegar al casting presencial de Victoria's Secret, una oportunidad reservada para figuras destacadas del modelaje internacional.

La trayectoria profesional y personal de Alexandra Morillo

Además de su carrera en las pasarelas, Alexandra Morillo también cuenta con formación académica y experiencia empresarial. La modelo, de 29 años, es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Lima y ha construido una sólida trayectoria dentro de los concursos de belleza.

Entre sus logros más importantes figura haber alcanzado el top 10 en el Miss Asia Pacífico Internacional 2019. Posteriormente obtuvo el título de Miss World Perú Lima 2020 y más adelante fue coronada como Miss Perú USA 2022.

Uno de los momentos que marcó su paso por los certámenes de belleza ocurrió en septiembre de 2022, cuando la organización Miss Perú anunció que Alexandra se convertiría en la primera candidata casada en participar oficialmente en el concurso nacional, luego de que la franquicia internacional modificara sus estatutos.

En el ámbito personal, Morillo está casada con Jorge Masvidal, expeleador de artes marciales mixtas de la UFC. Ambos contrajeron matrimonio en Cusco y desde entonces la modelo comparte parte de su vida familiar y profesional con sus miles de seguidores en redes sociales.

Además de su trabajo como modelo, Alexandra también desarrolla diversos emprendimientos en Estados Unidos. Actualmente dirige una tienda especializada para novias en Miami, administra una empresa de alquiler de autos de lujo y lidera una agencia enfocada en creación de contenido y manejo de redes sociales.

En conclusión, el crecimiento internacional de Alexandra Morillo confirma el gran momento de las modelos peruanas en la industria global. Su participación en el casting de Victoria's Secret representa un logro personal y una nueva muestra del avance del talento peruano en la moda internacional.