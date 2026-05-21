Milett Figueroa y Marcelo Tinelli tendrían reencuentro tras separación, según amigo de la modelo

Marcelo Tinelli sorprendió al referirse públicamente a su separación de Milett Figueroa, dejando entrever que el final de la relación no habría sido del todo amistoso. En medio de este panorama, el amigo cercano de la modelo, Giany Cossio, reveló que ambos podrían volver a verse las caras en los próximos meses.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa podría reencontrarse tras separación

La separación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ha generado diversas especulaciones en la prensa de espectáculos, donde algunos sostienen que la modelo habría resultado afectada tras supuestas deslealtades del conductor.

En ese contexto, su amigo Giancarlo Cossio participó en el pódcast 'Q' Bochinche!' para defenderla de los ataques provenientes del entorno cercano a Tinelli. Asimismo, rechazó que exista alguna estrategia mediática orientada a generar expectativa por el estreno de la nueva temporada de 'Los Tinelli'.

"Supuestamente en octubre (se estrena), olvídate, está bien que Milett sea actriz, pero no tanto. Eso en verdad es un (fin) definitivo", expresó el representante, dejando en claro que no existiría posibilidad de reconciliación entre ambos.

Cossio también explicó que el contrato firmado con Prime Video obligaría a Milett Figueroa a coincidir con Marcelo Tinelli en actividades de promoción de la serie. Sin embargo, aclaró que esto no cambia su situación sentimental.

"Se supone que sí (tiene que ir), porque en las cláusulas que ella ha firmado debe decir que tiene que hacer promoción y estar allá para el lanzamiento", comentó.

El representante también desmintió versiones sobre una reducción de la participación de la actriz peruana en la serie 'Los Tinelli'. Aseguró que no solo aparece ella, sino también su madre y él mismo en distintas escenas grabadas en Perú.

"Tendrían que editar de principio a fin porque en todo sale Milett, y doña Marthita y salgo yo. No me pagaron ni miércoles, me hicieron firmar contrato de confidencialidad", afirmó.

Marcelo Tinelli habla de su separación con Milett

En una reciente entrevista con LAM, Marcelo Tinelli se sinceró sobre cómo terminó su relación con Milett Figueroa. El presentador explicó que su vínculo simplemente no funcionó, como puede pasar con cualquier pareja.

"No funcionó como cualquier pareja. Es una gran mujer, yo tengo la mejor con ella, no hablé más. Ella, por ahí, se quedó más molesta de lo que yo me puedo haber quedado y es entendible. No pasa nada. Me enteré el otro día que estaba bloqueado de todos lados", confesó Tinelli.

En conclusión, Marcelo Tinelli dejó en claro que su relación con Milett Figueroa ya terminó y no hay vuelta sentimental. Sin embargo, el amigo de la modelo señaló que ambos podrían volver a verse por temas de trabajo ligados a la serie 'Los Tinelli'.