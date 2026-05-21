Shirley Arica y Samahara lanzan grave acusación contra Pamela López: "Desear la muerte a otra persona"

El final de 'La Granja VIP' se acerca y la tensión dentro del reality vuelve a subir entre los participantes. Esta vez, Pamela López fue increpada en vivo por Shirley Arica y Samahara Lobatón tras ser señalada por supuestos comentarios contra otra concursante.

Shirley Arica y Samahara Lobatón en contra de Pamela López

El momento se dio este 20 de mayo durante el careo de nominación, donde Shirley Arica y Samahara Lobatón votaron para que Pamela López quede en riesgo de eliminación.

La 'Chica Realidad' argumentó que su decisión se debía a supuestos comentarios de la trujillana en los que habría deseado la muerte de Pati Lorena.

"Siento que eres una persona que va de cero a 100 en cuestión de segundos (...) Casi siempre no me importa lo que hace el resto, pero he estado más observadora y te he visto con unos comportamientos y unos comentarios bastante desafortunados, como deseándole la muerte a otra persona. Creo que uno puede a veces salirse de los cabales, pero siempre hay que mantener la cordura", expresó Arica.

Por su parte, Samahara Lobatón señaló que ha estado mantenido una relación cordial con Pamela López durante las últimas semanas del reality, pero cuestionó duramente sus declaraciones hacia su compañera de 'Las víboras'.

"Creo que tú y yo no tenemos una mala relación ni nos llevamos mal. No siento ningún tipo de cosas mal entre nosotras, pese a todo lo que ha pasado anteriormente. Pero creo que desearle la muerte a alguien es algo muy fuerte. Todos podemos tener nuestro sube y baja y yo no soy quién para decírtelo porque soy la menos indicada, pero tú te prendes también, Pamela. Y desear la muerte, para mí, es algo muy fuerte", mencionó la hija de Melissa Klug.

Pamela López acusa a Pati Lorena de meterse con sus hijos

Ante los señalamientos de sus compañeras de 'La Granja VIP', Pamela López aseguró que podría hacer un mea culpa por algunos de sus comentarios, pero dejó en claro que no se detendrá cuando se trate de defender temas personales, especialmente relacionados con sus hijos.

"Puedo hacer mea culpa por jurar por la vida de personas que yo considere, pero no por la vida del resto. Sin embargo, cuando me toque sacar las garras para defender mi verdad o la única verdad, a veces piso el acelerador", comentó.

Asimismo, Pati Lorena también votó por Pamela López repitiendo los mismos argumentos de sus compañeras, a lo que la participante respondió que ella habría cruzado límites al involucrar a sus menores hijos.

"Hay algo que sí me hace pisar el acelerador, cuando te metes con mis hijos. Creo que la pasaría cualquiera, cuando se meten con tus hijos que son personas indefensas que no tienen nada que ver en ese reality, el resto el 24/7 se encarga de exponerte de pintarte del cuerpo entero. Nunca te voy a permitir que te metas con mis hijos ni con mi madre", sentenció.

En conclusión, Pamela López fue protagonista de un tenso careo en 'La Granja VIP', donde enfrentó duras acusaciones de sus compañeras por sus comentarios dentro del reality. Pese a ello, defendió su postura y dejó claro que reaccionará con firmeza cuando se trate de defender la dignidad de sus menores hijos.