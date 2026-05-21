Gabriel Meneses enseña cómo quedó su columna tras operación: "Dios tiene otros planes para mí"

Gabriel Meneses atraviesa un duro momento tras sufrir un fuerte accidente en "Esto es Guerra". El actor de "Al fondo hay sitio" tuvo que ser operado de emergencia y, aunque la cirugía fue un éxito, sorprendió al mostrar cómo quedó su columna tras la intervención y conmovió al compartir sus primeros pasos junto a su novia, Sirena Ortiz.

Gabriel Meneses muestra su columna tras operación

Gabriel Meneses fue operado tras sufrir un fuerte accidente en "Esto es Guerra". El actor de "Al fondo hay sitio" de 23 años perdió el equilibrio y cayó contra una estructura del set, lo que le provocó dos fracturas en las vértebras de la columna.

Aunque la cirugía fue un éxito, Gabriel tendrá que pasar por una larga recuperación. A través de sus historias de Instagram, Gabriel Meneses publicó una radiografía de su espalda luego de la intervención médica. En la imagen se puede ver la estructura metálica que le colocaron, formada por ocho pernos.

El actor acompañó la publicación con un mensaje lleno de fe. Dejó claro que agradece estar con vida y que ahora quiere enfocarse en salir adelante.

"2 vértebras fracturadas. 8 pernos. Pudo ser peor. Dios tiene otros planes para mí", escribió el exchico reality.

El accidente causó mucha preocupación entre sus seguidores y compañeros, pues ocurrió en vivo mientras participaba en una competencia física. Tras el fuerte golpe, Gabriel fue llevado para recibir atención médica y luego tuvo que ser operado.

@ameg_pe 20.05.26 | Gabriel Meneses impacta al enseñar cómo quedó su columna tras operación. Fuente: Instragram de Gabriel Meneses ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Días después de la cirugía, el joven actor dio detalles de su estado de salud. Contó que la operación salió bien, pero reconoció que los primeros días han sido muy complicados por el dolor y las molestias.

"Acá reportándome 3 días después de la operación. Un éxito todo. Han sido días complicados, con dolor, estoy hablando así porque me han entubado, tengo la garganta medio rara. A pesar de que los días sean pesados, en especial días como hoy que no los empiezo por el pie derecho, cabeza y buena energía. Gracias a todos los que estuvieron ahí presentes", dijo.

Con estas palabras, Gabriel mostró que intenta mantenerse fuerte, pese al duro momento que vive. Gabriel también contó que el proceso empezó muy rápido, ya que al día siguiente de la cirugía los médicos le pidieron sentarse y caminar un poco.

"A mí me operaron el domingo. El lunes doctor me hizo sentarme, caminar un poco. Al principio fuerte, casi me desmayo, me mareaba. Es más, de hecho, ahorita por estar sentado me mareó mucho, más las medicinas y todo. Pero es un gran avance. Haciendo las cosas bien. Y... todo pasa por algo. Lo peor ya pasó y ahora viene la parte de recuperación física y mental", señaló.

Sirena Ortiz lo ayuda a dar sus primeros pasos

Uno de los momentos que más conmovió a sus seguidores fue cuando Gabriel compartió un video caminando lentamente dentro de su habitación. En las imágenes, aparece apoyado por su novia, Sirena Ortiz, quien lo ayuda a avanzar y le seca las lágrimas.

El actor no pudo evitar quebrarse al dar sus primeros pasos, pues ahora debe acostumbrarse nuevamente a caminar después de la operación. Aun así, destacó el amor y apoyo de Sirena en esta etapa.

"Dios me dio una segunda oportunidad y me mandó un angelito para que me cuidara. Sirena Ortiz, no tengo palabras para agradecer todo el amor que me das. He vuelto a nacer, tengo que acostumbrarme a caminar de nuevo. Cada paso es un escalón más", escribió.

En conclusión, Gabriel Meneses continúa recuperándose tras la operación que le realizaron por las dos vértebras fracturadas. El actor sorprendió al mostrar la radiografía de su columna con ocho pernos y dejó claro que, pese al difícil momento, se siente agradecido porque todo pudo ser peor. Ahora, con el apoyo de Sirena Ortiz, empieza una etapa de recuperación en la que cada paso significa un avance.