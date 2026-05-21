Pamela Franco ningunea próxima boda del padre de su hija: "Poco o nada me interesa"

Pamela Franco fue consultada por la próxima boda del padre de su hija con su actual pareja, pero esta vez dejó claro que ya no quiere seguir hablando del tema. La cantante aseguró que está enfocada en su vida, en su trabajo y en su relación con Christian Cueva.

Pamela Franco responde por boda del padre de su hija

Pamela Franco respondió sobre el próximo matrimonio del padre de su hija con su actual pareja, pero esta vez dejó claro que el tema ya no le interesa. La cantante aseguró que está enfocada en otras cosas y que no piensa seguir hablando de la vida sentimental del reconocido cumbiambero.

Durante la entrevista, el reportero de "América Espectáculos" reconoció que Pamela Franco ya se muestra cansada de ser consultada por el padre de su hija y su actual pareja. Sin embargo, volvió a preguntarle por el reciente compromiso que viene dando que hablar en la farándula. Ante ello, Pamela no dudó en responder con una frase corta, pero contundente.

"Yo sé Pamela, que no te gusta hablar de estos temas, porque claramente estás cansada y agobiada, pero bueno, igual...", señaló el reportero. "Ya pasó de moda", señaló Pamela Franco.

Luego, la cantante explicó que ya ha hablado varias veces sobre el padre de su hija, pero solo cuando se trata de temas relacionados a su rol como papá. En cambio, sobre su vida sentimental, aseguró que no tiene nada que decir.

"Mira, me lo han preguntado ya en otros medios, y sinceramente, los temas que he tenido que hablar de él han sido por otro lado, que es el lado de papás, como persona, y ahí como hombre, lo que haga o deshaga, poco o nada, la verdad me interesa. Estoy en otras cosas, sinceramente", dijo Pamela.

La artista también fue consultada por los rumores de un posible embarazo de la actual pareja del cantante. Pamela prefirió no meterse en ese tema y dejó claro que no le corresponde opinar.

"Bueno, son cosas de ellos, como ya... Yo creo que cuando a estas alturas uno toma esa decisión, que bueno para todo el mundo es una bendición, está seguro, pues, ¿no? Y está bien, ¿no? Yo no tengo nada que decir tampoco. No es mi vida, no es mi cuerpo", expresó.

Pamela prepara viaje con Christian Cueva

Lejos de quedarse en el pasado, Pamela Franco aseguró que ahora prefiere concentrarse en su relación con Christian Cueva. La cantante contó, entre risas, que ambos están preparando un viaje juntos, luego de que algunos comentaran que su romance se habría enfriado.

"Bueno, tengo que agradecer públicamente a todas las personas que han estado preocupadas porque decían que el amor se ha enfriado, entonces, bueno, estamos preparando un viaje. Gracias, les tengo que agradecer. Vamos a encender todo jajaja", dijo Pamela.

La cumbiambera explicó que los dos necesitan un tiempo para disfrutar como pareja, ya que han estado muy metidos en sus trabajos. Aseguró que ya comprometió al futbolista para que la lleve de viaje. Finalmente, la cantante defendió su derecho a manejar sus redes sociales como quiera. Dijo que puede publicar algo romántico hoy y luego dejar de hacerlo por varios días, sin que eso signifique una crisis.

"Ccreo que todo pasa por algo, necesitamos también un tiempo para nosotros que no lo hemos tenido así del todo, porque hemos estado muy metidos en el trabajo. Así que ya lo comprometí, me tiene que llevar de viaje... Si quiero, en este momento puedo subir algo. De aquí una semana o dos no subo nada. Y es cuestión personal, es una decisión, son mis redes sociales", afirmó.

En conclusión, Pamela Franco dejó claro que la boda del padre de su hija ya no es un tema que le interese comentar y aseguró que prefiere enfocarse en su presente. La cantante afirmó que está concentrada en su trabajo, su vida personal y su relación con Christian Cueva. Además, reveló que ambos preparan un viaje juntos para disfrutar más tiempo como pareja.