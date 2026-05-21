Melanie Martínez fulmina a la actual pareja del padre de su hija por boda: "Su dignidad está por los suelos"

Melanie Martínez volvió a encender la farándula peruana con fuertes declaraciones sobre el próximo matrimonio del padre de su hija y su actual pareja. La cantante habló para "Magaly TV: La Firme" y dejó claro que no cree del todo en el supuesto cambio del reconocido cumbiambero.

Con su estilo directo, Melanie no solo recordó el pasado sentimental del cantante, sino que también lanzó varios comentarios contra la mujer que hoy está a su lado. Según dijo, ella conoce muy bien su historial amoroso y sabe a qué se está enfrentando.

Melanie Martínez lanza fuerte mensaje por boda

En una entrevista con "Magaly TV: La Firme", Melanie Martínez se mostró irónica al hablar del próximo matrimonio. La cantante recordó que el padre de su hija ya tuvo problemas en el pasado por una unión civil que, según ella, no habría sido válida.

"Aunque el civil no fue válido, ¿no? Porque era bígamo. Recordamos, él estaba casado con Tania Ríos, pues, ¿no?", expresó.

Luego, la artista también se refirió a los conflictos y denuncias que han rodeado a la pareja durante los últimos meses. Por eso, lanzó una recomendación con sarcasmo y sugirió que deberían usar ese dinero en su boda o en la luna de miel.

"Pero ahora que están en estos momentos tan felices, tan emocionados por su próximo matrimonio, ¿por qué no se les ablanda un poquito el corazón y retiran la denuncia ya para que ese dinerito se lo ahorren y que sirva para la luna de miel, para que pongan más bocaditos ahí para los invitados?", señaló.

Melanie también dejó entrever que las críticas que ella y Pamela Franco hacen contra la pareja podrían terminar uniéndolos más. Incluso, lanzó una frase con tono de burla.

"Que agradezca la señora de que Pamela y yo le damos con palo, así se aferra más a ella y duran un poquito más de tres años tal vez", comentó.

Cuestiona si el cantante realmente cambió

Melanie Martínez fue más directa al hablar de la actual pareja del padre de su hija. Según dijo, ella sabe perfectamente cuál es el pasado del cantante y conoce de cerca varias situaciones que ocurrieron antes. La cantante también sorprendió al revelar que en algún momento tuvo una amistad con la actual pareja del cumbiambero. Incluso, aseguró que ella la acompañó cuando atravesaba momentos difíciles.

"Sabe a qué atenerse, ella sabe cuál es su historial, ella sabe todo lo que ha pasado, lo conoce de primera mano", manifestó. "Ella estuvo, era mi amiga y me consoló en mis momentos más tristes. Ella me daba información de lo que hacía él", afirmó.

Por eso, Melanie puso en duda que esta nueva etapa del cantante sea realmente diferente. Para ella, solo el tiempo demostrará si hubo un verdadero cambio. Finalmente, la artista lanzó una fuerte advertencia y recordó antiguos episodios mediáticos relacionados con decepciones amorosas.

"¿Crees que esto dure realmente? ¿Realmente hay un cambio? Eso solamente lo va a decir el tiempo", comentó. "Solamente espero de que más adelante no se arrepienta y no vuelva a pasearse con olluquitos, calzones, que ya su dignidad está por los suelos", lanzó. "Ya no va a poder reclamar porque ella sabía a dónde iba y en dónde se metía", sentenció.

En conclusión, Melanie Martínez lanzó fuertes comentarios sobre la próxima boda del padre de su hija y su actual pareja, dejando claro que no cree del todo en un verdadero cambio. La cantante recordó el pasado sentimental del cumbiambero y aseguró que su futura esposa conoce bien su historial. Así volvió a encender la polémica y advirtió que, si algo pasa más adelante, ella ya sabía "en dónde se metía".