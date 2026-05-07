Pamela Franco revela qué la unió a Melanie Martínez: "Quiero que mi hija tenga relación con su hermana"

Pamela Franco decidió aclarar cómo nació su acercamiento con Melanie Martínez y aseguró que no hubo malas intenciones, como algunos han comentado. La cantante explicó que el vínculo entre ambas empezó desde su lado de mamás y por el deseo de que sus hijas puedan tener una relación cercana.

Pamela Franco explica su cercanía con Melanie Martínez

En conversación con "América Espectáculos", Pamela Franco negó que se haya acercado a Melanie Martínez con alguna mala intención. Por el contrario, aseguró que lo que las unió fue una preocupación como madres.

"Mucha gente, con muy mala intención, ha dicho que me he acercado a Melanie con malas intenciones y la única intención que tuve y me unió a ella fue un momento como mamás, que no me parece hasta ahora. Lo sabe. Camila sabe que voy a apoyarlas en lo que pueda y mi interés con ella va más allá de mujeres, o sea mamás", señaló.

Luego, explicó que su principal deseo es que su hija pueda tener relación con su hermana. Para Pamela, más allá de cualquier conflicto entre adultos, lo más importante es que las menores puedan mantener un vínculo cercano.

"Tiene su hija, es hermana de mi hija. Y a mí sí me interesa, y no le he dicho ahora, lo he dicho siempre, que mi hija tenga relación y el apoyo de su hermana. Se lo he dicho a Camilita. Entonces a mí me gustaría, es más con todos sus hermanos, pero eso escapa de mis manos", dijo Pamela.

@ameg_pe 07.05.26 | Pamela Franco revela que quiere que su pequeña tenga relación con la hija de Melanie Martínez: "Me interesa que mi hija tenga el apoyo de su hermana". Fuente: América Espectáculos ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Pamela también aseguró que seguirá apoyando a Melanie dentro de lo que pueda. La cantante dejó claro que está dispuesta a mantener una comunicación cordial por el bienestar de sus hijas.

"Dentro de lo que yo pueda, pueda tener comunicación con Melanie, nos podamos apoyar, lo puedo apoyar a Camila también y va a estar cerca de mi hija, mi hija no tiene otros hermanos, entonces para mí eso es lo importante y yo seguiré pensando lo mismo", confesó.

Además, fue clara al decir que Melanie no debería sentirse intimidada por la demanda del padre de su hija. La artista consideró que nadie debe sentirse presionado a guardar silencio si está segura de lo que dice.

"Ella no tiene por qué tener miedo si sabe lo que dice y yo creo que nadie debe intimidar a nadie para callar, ¿me entiendes?", sostuvo.

Pasará el Día de la Madre trabajando

Finalmente, Pamela contó que pasará el Día de la Madre trabajando, pues tiene presentaciones fuera de Lima. También reveló que le dijo a Christian Cueva que aproveche esa fecha con su mamá y su abuelita.

"Es muy difícil porque después me voy a Piura. Los artistas ya conocemos que la chamba es así", comentó. "Voy a trabajar y le he dicho que tiene la dicha de tener a su madre y a su abuelita viva. Es una bendición para mí que no tengo a mi mamá, entonces que vaya y celebre", indicó.

En conclusión, Pamela Franco aclaró que su acercamiento con Melanie Martínez nació desde su rol de madre y no por alguna mala intención. La cantante aseguró que su mayor interés es que su hija pueda tener una relación cercana con su hermana y que, dentro de lo posible, seguirá apoyando a Melanie. Dejó claro que nadie debería sentirse intimidado para guardar silencio si está seguro de lo que dice.