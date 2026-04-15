Marisol rompe su silencio tras protagonizar pelea en la calle con hombre: "Me tuve que defender"

Marisol ha sido protagonista de una pelea en la calle con un hombre, donde se ve una fuerte agresión. Ahora, la cantante de cumbia ha salido a comentar sobre la situación que la llevó a actuar de aquella manera.

Marisol sale a contar todo

Por medio de una llamada con el programa 'Amor y Fuego', Marisol decidió contar lo que había pasado en El Polo donde fue grabada agrediendo a un hombre en la vía pública. Este mismo sujeto que cuenta con 28 denuncias por agresión en su contra, habría estado insultando a la cantante de cumbia.

"Yo sé que la agresión no se justifica pero mi actitud es porque nosotros salíamos tranquilamente de grabar el video y el señor me insulta. Fuimos a encararlo, discutimos, entré al restaurante a quejarme porque me estaba faltando el respeto y luego a la hora de salir, me estaba yendo a mi carro y nuevamente me vuelve a insultar", señaló.

En otro momento, la artista señala que fue a quejarme inicialmente por la falta de respeto que recibía, pero nadie salía a detenerlo y defenderlas ante las agresiones continuas que le propinaba esta persona. Es así como afirma que tuvo que defenderse de aquella manera.

"Me comenzó a decir que era una conchuda, me mentó la madre, me choleó, me dijo que era una serrana de miércoles. Yo me tuve que defender, lo único que he hecho es defenderme de la agresión. Éramos tres mujeres, nos vio solas, indefensas, nadie se metió a defendernos, me tuve que armar de valor y encararlo", declaró.

¡Se defendió!

Marisol afirma que nunca permitiría que alguien la agreda de tal manera ya sea hombre o mujer. Por ello señaló que jamás dejará que la falten de respeto mostrando su postura. Además, agregó que fue ella quien pidió que llamaran a la policía, donde después se pudo obtener la información que este hombre tendría 28 denuncias por agresión a mujeres y un niño.

"Cada quien actúa en su forma y mi forma de actuar a la agresión de él, porque me estaba discriminando y mentándome la madre, eso no se lo permito a nadie, ni a él ni a una mujer, conmigo se equivocó, él y todas las personas que vengan a faltarme el respeto, yo solo me he defendido", comentó.

De esta manera, Marisol ha salido a contar lo que pasó en aquella agresión verbal que sufrió en El Polo y por ello, decidió intervenir de manera física contra el hombre, quien también se le ve golpeando el carro de la cantante de cumbia.