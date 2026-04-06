Amiga de Federico Salazar responde tras ser captados abrazándose: "Soy una mujer libre y él también"

Desde que Federico Salazar se separó de Katia Condos, ambos han decidido no revelar las causas de su divorcio. Ahora, el periodista fue captada con una mujer que decidió salir ante las cámaras y contar el tipo de relación que tiene con el reconocido periodista.

Sale hablar la amiga de Federico Salazar

El pasado 31 de marzo, el programa de Magaly Medina captó a Federico Salazar visitar la casa de Erika Manrique, una amiga que estuvo presente en la fiesta de la 'negra petróleo'. Tras la visita, los 'urracos' se comunicaron con ella para conocer sobre la relación que tendría con el ex de Katia Condos.

Es así como Erika señala que el mismo periodista le comunicó horas antes del comunicado de Katia Condos que se estaba separando. Señala que ambos serían cercanos, pero que no conoce a la madre de sus hijos.

"Claro que me han contado las cosa que han pasado, me enteré el mismo día porque él me avisó en la mañana (sobre comunicado del fin de su matrimonio). Él me dijo 'me voy a separar' y en la tarde salió el comunicado. Yo a Katia no la conozco, solamente por referencias de él. Yo no la conozco pues por la televisión, no sé si ella sabrá de mí", declaró.

¿En saliditas?

Luego, Erika Manrique es consultada directamente si se ha convertido en la nueva pareja de Federico Salazar o si estarían en saliditas. Ante esto, ella niega totalmente tener una relación amorosa, pero su respuesta deja dudando a la conductora Magaly Medina.

"¿Qué relación tienes con él, son pareja?", le preguntan, y ella responde: "No somos pareja. Ay, me has puesto nerviosa, oye que espeso. Yo vivo sola, no tengo por qué darle explicaciones de nada, por si acaso, soy una mujer libre y él también. Yo no tengo que ver con Federico en el caso de la separación con Katia, por si acaso".

En otro momento, la señora señala que tiene una amistad larga con Salazar y que incluso, sus vecinos lo conocen porque la ha ido a visitar en varias ocasiones a su casa para almorzar como la última vez.

De esta manera, la mujer misteriosa que aparece con Federico Salazar es Erika Manrique, amiga de la 'negra petróleo'. La misma señora niega tener una relación sentimental con el periodista de noticias, pero afirma que no tiene por qué dar explicaciones porque ambos se encuentran solteros.