RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

Polémico

Samahara Lobatón es captada escondiendo botellas de vino en 'La Granja VIP' y usuarios exigen: "¡Que la saquen!"

Samahara Lobatón generó polémica al ocultar botellas de vino para su equipo 'Las Víboras', provocando reacciones negativas entre los seguidores del reality.

Samahara Lobatón generó polémica en 'La Granja VIP'.
Samahara Lobatón generó polémica en 'La Granja VIP'. (Composición Karibeña)
06/04/2026

Las cámaras de 'La Granja VIP' no dejan pasar ningún detalle, y esta vez captaron a Samahara Lobatón ocultando botellas de vino que formaban parte de una recompensa destinada a todos los participantes. La acción de la joven generó gran indignación entre el público, que rápidamente expresó su malestar en redes sociales.

Samahara Lobatón escondió botellas de vino 

Este domingo 5 de abril, la producción de 'La Granja VIP' entregó a los participantes seis pizzas y tres botellas de vino como recompensa tras una dinámica, con la intención de que compartieran en grupo. Sin embargo, Samahara Lobatón decidió quedarse con dos de las botellas para su equipo, 'Las Víboras', generando gran polémica.

Las cámaras captaron el momento en que Samahara compartió su idea con su madre, Melissa Klug, quien le aconsejó no hacerlo, pero la joven respondió de manera contundente: "A mí que chu$%& me importa".

Posteriormente, se dirigió al cuarto del capataz, donde estaban Renato Rossini, líder de la semana, y el argentino Pablo Heredia, y les propuso ocultar las botellas, recibiendo el respaldo de Rossini para usar su capucha.

Con la ayuda de Shirley Arica, Samahara escondió las botellas en la prenda de vestir y las llevó al cuarto de Rossini. Ante la desaprobación de Pablo Heredia, la influencer justificó su acción argumentando que se adelantó porque temía que el otro equipo, 'Los Reales', se quedara con las botellas primero.

Gisela Valcárcel responde a reclamos por polémicas de 'La Granja VIP': "Yo no la hago"
Lee también

Gisela Valcárcel responde a reclamos por polémicas de 'La Granja VIP': "Yo no la hago"

"'El Garra' (Paul Michael) trajo la botella de vino que estaba afuera y dijo que era solo para 'Los Reales'. En mi cabeza pensé: si ellos la hubieran agarrado primero, ¿crees que nos hubieran dado? 'El Garra' ya se quería adueñar de una botella de vino, imagínate si hubiera visto todo lo que hay", explicó.

@angelle5352 #samaharalobaton #melisaklug #lagranjavip #fyp #farandulaperuana ♬ For movie / picture / action / suspense - G-axis sound music

Usuarios piden la expulsión de Samahara Lobatón

Las imágenes de Samahara Lobatón ocultando las botellas se viralizaron rápidamente en redes sociales, provocando numerosas reacciones negativas. Gran parte de los usuarios consideró que su acción constituía una falta grave, al quedarse con una recompensa que estaba destinada a todos los participantes del reality.

Samuel Suárez cuadra a hija de Melissa Klug por acusar de fraude a 'La Granja VIP': "Vive en su burbuja"
Lee también

Samuel Suárez cuadra a hija de Melissa Klug por acusar de fraude a 'La Granja VIP': "Vive en su burbuja"

"¡Que la saquen!", "Quedaron expuestas", "Me parece muy mal, esas actitudes dejan mucho que desear", "Lo de piraña si era cierto", "Que coraje que la producción no dice nada", "Producción, exigimos sanción", fueron algunos comentarios.

En conclusión, la actitud de Samahara Lobatón es solo uno de los múltiples incidentes que han marcado esta edición de 'La Granja VIP'. Otros conflictos también se han generado entre los participantes, con gritos e insultos de por medio, y ahora queda pendiente un pronunciamiento por parte de la producción del reality.

Temas relacionados La Granja VIP reality Redes Sociales Samahara Lobaton viral

Siga leyendo

Lo Más leído

¿Dos cantantes de Corazón Serrano se retirarían de la delantera? Esto se conoce

¿Melissa Klug se confundió? Diego Chávarri y la vez que confesó que se amaneció con Pamela Franco

Esposa de Manolo Rojas rompe en llanto al recordar su última promesa: "Le dije que nunca me dejara sola"

Melissa Klug explota contra Gabriela Herrera por llamar fea a Samahara: "Ella está toda transformada"

Mark Vito acusa agresión de Melissa Klug en "La Granja VIP" y su audio es silenciado en vivo

últimas noticias
Karibeña