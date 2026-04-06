Samahara Lobatón es captada escondiendo botellas de vino en 'La Granja VIP' y usuarios exigen: "¡Que la saquen!"

Las cámaras de 'La Granja VIP' no dejan pasar ningún detalle, y esta vez captaron a Samahara Lobatón ocultando botellas de vino que formaban parte de una recompensa destinada a todos los participantes. La acción de la joven generó gran indignación entre el público, que rápidamente expresó su malestar en redes sociales.

Samahara Lobatón escondió botellas de vino

Este domingo 5 de abril, la producción de 'La Granja VIP' entregó a los participantes seis pizzas y tres botellas de vino como recompensa tras una dinámica, con la intención de que compartieran en grupo. Sin embargo, Samahara Lobatón decidió quedarse con dos de las botellas para su equipo, 'Las Víboras', generando gran polémica.

Las cámaras captaron el momento en que Samahara compartió su idea con su madre, Melissa Klug, quien le aconsejó no hacerlo, pero la joven respondió de manera contundente: "A mí que chu$%& me importa".

Posteriormente, se dirigió al cuarto del capataz, donde estaban Renato Rossini, líder de la semana, y el argentino Pablo Heredia, y les propuso ocultar las botellas, recibiendo el respaldo de Rossini para usar su capucha.

Con la ayuda de Shirley Arica, Samahara escondió las botellas en la prenda de vestir y las llevó al cuarto de Rossini. Ante la desaprobación de Pablo Heredia, la influencer justificó su acción argumentando que se adelantó porque temía que el otro equipo, 'Los Reales', se quedara con las botellas primero.

"'El Garra' (Paul Michael) trajo la botella de vino que estaba afuera y dijo que era solo para 'Los Reales'. En mi cabeza pensé: si ellos la hubieran agarrado primero, ¿crees que nos hubieran dado? 'El Garra' ya se quería adueñar de una botella de vino, imagínate si hubiera visto todo lo que hay", explicó.

Usuarios piden la expulsión de Samahara Lobatón

Las imágenes de Samahara Lobatón ocultando las botellas se viralizaron rápidamente en redes sociales, provocando numerosas reacciones negativas. Gran parte de los usuarios consideró que su acción constituía una falta grave, al quedarse con una recompensa que estaba destinada a todos los participantes del reality.

"¡Que la saquen!", "Quedaron expuestas", "Me parece muy mal, esas actitudes dejan mucho que desear", "Lo de piraña si era cierto", "Que coraje que la producción no dice nada", "Producción, exigimos sanción", fueron algunos comentarios.

En conclusión, la actitud de Samahara Lobatón es solo uno de los múltiples incidentes que han marcado esta edición de 'La Granja VIP'. Otros conflictos también se han generado entre los participantes, con gritos e insultos de por medio, y ahora queda pendiente un pronunciamiento por parte de la producción del reality.