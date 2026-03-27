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Facundo González defiende a Oriana Marzoli tras críticas de Rebeca Escribens: "Hay que analizar antes de hablar"

El argentino salió al frente para defender a su novia luego de su salida de 'La Casa de los Famosos México' y envió un mensaje directo a Rebeca Escribens, cuestionando sus comentarios

Rebeca Escribens y Facundo González se cruzan tras expulsión de Oriana Marzoli.
Rebeca Escribens y Facundo González se cruzan tras expulsión de Oriana Marzoli. (Composición: La Karibeña)
27/03/2026

La eliminación de Oriana Marzoli de 'La Casa de los Famosos México' sacudió al público. Tras 37 días en el reality, recibió la primera expulsión por tarjeta roja, generando polémica. La salida provocó reacciones de fans y comentarios de figuras como Rebeca Escribens, quien cuestionó su conducta en el programa.

Facundo González defiende a Oriana Marzoli

Tras conocerse la eliminación de Oriana, Facundo González salió en defensa de su pareja y se dirigió directamente a Rebeca Escribens para opinar sobre la situación. Según el popular "Wacho", su novia únicamente respondió a los insultos recibidos y siempre contó con respaldo.

"Quería pedirle a Rebeca que tienen que analizar antes de hablar y defender a personas como la señora Zapata, que en México nadie la quiere. Hay que analizar, no porque tengas 60, 70 o 80 años puedes insultar a las personas y no bancarte lo que se venga. Desde el día 1 ella fue la que la atacó y ella no se va a quedar callada hasta que gente de México la apoye. Es la protagonista de esa casa", explicó Facundo.

El chico reality también resaltó que la eliminación de Oriana no ha disminuido su popularidad. Por el contrario, aseguró que su novia se ha vuelto tendencia en varios países y que pronto viajará a México para reunirse con ella. 

"Ha ganado mucho público, fue tendencia en México y Estados Unidos, está súper fuerte y se vienen cosas bonitas. Así, para los que critican, les va a seguir viendo. Voy a viajar el martes a verla a México, está tranquila y la gente de Telemundo la ha felicitado", comentó.

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Rebeca Escribens y Facundo González se cruzan tras expulsión de Oriana Marzoli

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Rebeca Escribens responde a Facundo

Rebeca Escribens no tardó en reaccionar a las declaraciones de Facundo y recordó la importancia de la forma en que se responde a personas mayores. La conductora enfatizó que su comentario no pretendía ofender, sino cuestionar actitudes y mantener el respeto.

"El hecho de que me haya referido al comportamiento es porque sí estoy informada y sé. Con respecto a Oriana, a mí me enseñaron a respetar a mis mayores pase lo que pase y diga lo que diga. Por lo menos creo que hay formas de responder a una mujer y más si es mayor", afirmó.

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En conclusión, la salida de Oriana Marzoli marca un antes y un después en 'La Casa de los Famosos México' al ser la primera expulsada por tarjeta roja. Mientras Facundo González resalta su protagonismo, Rebeca Escribens insiste en mantener el respeto. La polémica confirma que los conflictos del reality siguen generando debate y atención del público.

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