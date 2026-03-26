Mario Irivarren rompe su silencio tras llegar a Lima ¿Qué dijo sobre las declaraciones de Onelia Molina?

La polémica por el ampay de Mario Irivarren y Said Palao en Argentina con mujeres, terminó con la relación amorosa que tenía con Onelia Molina. Ahora, la odontóloga ha revelado más información sobre otro viaje de despedida y el chico reality que regresó recientemente a Lima, decidió romper su silencio.

Mario Irivarren llega a Lima y es entrevistado

El programa 'Arriba mi gente' pudo conocer la hora de llegada de Mario Irivarren a Lima y lo esperaron a la salida. Mientras caminaba hacia la salida, la 'calavera coqueta' fue reconocido por algunas personas, quienes le gritaron 'tramposo'. Después, fue entrevistado por el reportero sobre su situación actual.

"¿Cómo estás ahorita?", le pregunta a Mario Irivarren, quien lejos de responde, le pregunta: "Yo más que respuestas, tengo una pregunta ¿Cómo saben a qué hora llego?".

Es así como el ex de Onelia Molina sigue avanzando su salida hacia un taxi y el reportero le sigue haciendo varias preguntas sobre las recientes declaraciones de la odontóloga y el viaje que tuvieron hace un año a Colombia para la despedida de soltero de Said Palao, pero no quiso responder.

"Onelia salió a decir más cosas ¿Te sientes decepcionado por todo lo que ha ido soltando Onelia? ¿Crees que está actuando en venganza? ¿Vas intentar recuperar a Onelia? ¿Es cierto que en la despedida de Said Palao también ocurrieron esas mismas cosas? Onelia dejó entrever que contrataron damas de compañía para ese viaje", le preguntó el comunicador, pero no obtuvo respuesta.

Luego que el exchico reality no quiso responder a las declaraciones del reportero, pero antes de que pudiera subir al taxi, el carro avanzó quedando un poco desconcertado, pero el reportero no dudó en comentar 'también quiso dejarte'.

¿Qué dijo Onelia?

Tras el ampay de Mario Irivarren, Onelia Molina reveló que conversó con Tammy Parra, una influencer mexicana que estuvo con el exchico reality Diego Rodríguez, y estuvo presente en la despedida de soltero de Said Palao. Es así como la odontóloga reveló al reportero de Magaly, que aquel viaje fue incluso peor de lo que pasó en Argentina.

"Yo tengo el nombre de las chicas de Medellín, son literal chicas de compañía y tuvieron todas sus cosas, lo mismo en AirBnb. Así que ahora mismo la chica (Tammy) como que ha salido todo esto y dice 'oye sí, si supieran que en Medellín se portaron peor, Said hizo de las suyas como siempre'. Me dijo 'yo no te dije nada, ellos llevaron a estas chicas al AirBnb jueves y viernes', entonces me dijo 'yo tenía ID del Ipad de Diego, esos videos'', declaró.

De esta manera, Onelia Molina ha revelado lo que Mario Irivarren, Said Palao y el resto de los chicos de 'EEG' que viajaron a Colombia tuvieron esas mismas actitudes que en Argentina. Ante esto, la 'calavera coqueta' fue consultado sobre las declaraciones de su expareja tras llegar a Lima, pero no quiso dar ninguna respuesta.