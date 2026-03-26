Modelo argentina rompe su silencio tras ampay junto a Said Palao y Mario Irivarren: ¿Qué dijo?

El ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina continúa generando repercusiones. Esta vez, Jimenina, una de las modelos mencionadas en el reportaje de "Magaly TV: La firme", decidió pronunciarse y aclarar su posición frente al escándalo.

Modelo señalada en ampay de Said Palao y Mario Irivarren responde

En la última edición del programa digital "Q'Bochinche", Ric La Torre contó que pudo contactar a Jimenina a través de redes sociales, luego de que su nombre fuera mencionado en el ampay que involucra a Said Palao y Mario Irivarren.

La modelo argentina fue clara al marcar distancia del escándalo, asegurando que no tiene ninguna relación con la polémica que ha sacudido la farándula peruana.

"Hola, mucho gusto, si yo no hablo es porque no tengo nada que decir", señaló en un inicio.

Posteriormente, se pronunció para defender su reputación tras la difusión del reportaje sobre la despedida de soltero en la que también participaron Patricio Parodi y Francho Sierralta.

"Difamaron mi nombre sin tener pruebas de nada. Yo no tengo nada que ver en ningún matrimonio", afirmó, dejando en evidencia su molestia por lo ocurrido.

A pesar de sus declaraciones, Jimenina no descartó haber estado en el lugar de los hechos, un punto que fue destacado tanto por Samuel Suárez como por Ric La Torre durante el programa.

Onelia Molina revela quién llevó a las modelos a la despedida de soltero

En nuevos audios difundidos por "Magaly TV: La firme", Onelia Molina brindó más detalles sobre el polémico viaje y dejó entrever que habría una persona clave detrás de todo el evento, incluyendo la presencia de modelos tanto en el yate como en la casa de campo.

Según explicó la expareja de Mario Irivarren, se trataría del ciudadano argentino Rodrigo Acerbi, quien aparece en varias de las imágenes del viaje. Este personaje habría acompañado en todo momento a los chicos reality, participando en reuniones, salidas en yate y más.

"Sé que el pata del yate se llama Rodrigo, el viejo este que supuestamente les paga. Le pagaron a él por el servicio, por el trago, por el yate, por las chicas que vienen a ser damas de compañía", aaseguró la modelo.

Con estas revelaciones, el ampay de Said Palao y Mario Irivarren suma nuevos detalles y nombres. El caso de Jimenina, una de las modelos señaladas, también ha cobrado relevancia tras sus declaraciones, dejando ver que la polémica aún no termina.