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¡Luto en México!

Fallece reconocida actriz de 'Rebelde' y 'Clase 406': seguidores y familiares lamentan su partida

La actriz mexicana Xóchitl Vigil falleció a los 73 años de edad, dejando una reconocida trayectoria en la televisión y generando profundo pesar entre sus seguidores y colegas del medio artístico.

Famosa actriz mexicana de 'Rebelde' y 'Clase 406' perdió la vida.
Famosa actriz mexicana de 'Rebelde' y 'Clase 406' perdió la vida. (Composición Karibeña)
07/05/2026

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras el fallecimiento de una reconocida actriz mexicana, recordada por su participación en exitosas telenovelas juveniles como 'Clase 406', 'Rebelde' y otras producciones de Televisa. La noticia fue confirmada por su exesposo generando gran conmoción y mensajes de pesar entre sus seguidores. 

Fallece famosa actriz mexicana de 'Rebelde'

La actriz mexicana Xóchitl Vigil falleció a los 73 años, dejando una reconocida trayectoria en la televisión desde los años 70. Su muerte, ocurrida el 4 de mayo, fue confirmada recientemente y generó tristeza en el medio artístico. Es recordada especialmente por su participación en 'Rebelde', donde dio vida a Rosa Fernández, madre de Lupita, personaje de Maite Perroni. 

La noticia fue confirmada por el actor César Bono, su exesposo, con quien estuvo casada durante 13 años y formó una familia con sus hijas. En declaraciones para el medio TVNotas, el intérprete se refirió al lamentable hecho tras salir de la obra 'Defendiendo al cavernícola'.

"Yo me casé dos veces, bendito sea Dios sólo fueron dos. El primer matrimonio tuve dos hijas mujeres, ayer murió la mamá de esas dos hijas", declaró el actor con visible tristeza.

@tvnotas 🕊️ César Bono de luto: el actor confirmó que su primera esposa y madre de dos de sus hijas, la actriz Xóchitl Vigil, falleció el 4 de mayo y, entre lágrimas, contó que tuvo que dar función en 'Defendiendo Al Cavernícola' pese al dolor 📹 Estefanía Ramírez #tvnotas #césarbono #xóchitlvigil ♬ sonido original - Revista TVNotas

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Asimismo, la Asociación Nacional de Intérpretes también confirmó el fallecimiento de la actriz a través de sus redes sociales, destacando su amplia trayectoria en la actuación y el doblaje.

"El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Xóchitl Vigil", señalaron. "Actriz con una importante trayectoria en el doblaje y la televisión, participó en 'Hogar dulce hogar', 'Rebelde' y 'Clase 406'", añadieron.

¿Quién fue Xóchitl Vigil?

Xóchitl Vigil fue una actriz de teatro y televisión que logró gran reconocimiento en México tras su participación en la comedia 'Hogar dulce hogar', donde compartió elenco con su entonces esposo César Bono y su hija María Rosa.

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A lo largo de su trayectoria, también formó parte de exitosas producciones juveniles como 'Rebelde' y 'Clase 406', además de distintas apariciones en 'Mujer, casos de la vida real'. Su desempeño se caracterizó por interpretar personajes familiares, destacando por su versatilidad.

En el plano personal, es recordada por su relación con el actor César Bono, con quien estuvo casada durante 13 años y con quien formó una familia junto a sus hijas María Rosa y Sol Queijeiro.

El fallecimiento de Xóchitl Vigil generó profundo pesar entre colegas y seguidores que la recuerdan por su trabajo en la televisión mexicana. Hasta el momento, la familia no ha brindado detalles sobre las causas de su muerte.

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