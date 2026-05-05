Carlos Alcántara vuelve a aparecer cariñoso con joven en salsoteca y Magaly suelta: "Siempre sale premiado"

Carlos Alcántara vuelve a estar en boca de todos. El reconocido actor, recordado por muchos como 'Cachín' y por su papel de 'Dragón', fue captado nuevamente muy bien acompañado durante una salida nocturna. Esta vez, las cámaras de "Magaly TV, La Firme" lo encontraron en una salsoteca de La Victoria.

El ampay ocurrió la madrugada del sábado 2 de mayo, cuando el actor salió del local junto a una joven. Según el programa de espectáculos, ambos se retiraron en una camioneta con dirección a Chorrillos.

Carlos Alcántara sale con sensual joven de salsoteca

Antes de emitir las imágenes, Magaly Medina adelantó que el actor no suele irse solo de las fiestas desde que anunció su separación. La conductora dejó entrever que 'Cachín' estaría disfrutando su soltería sin intención de pasar desapercibido.

"¿Saben que Cachín sigue saliendo con nuevas candidatas que se encuentra en las fiestas? Estuvo en una salsoteca este fin de semana y ahí siempre él sale ganador, sale premiado, siempre hay alguien con quien se retira su casa. Usted no va a ver a Cachín salir de una fiesta, salir de una discoteca, de un centro nocturno, solo, siempre va acompañado", comentó la conductora.

Con esa frase, la 'Urraca' dejó entrever que el artista estaría disfrutando al máximo esta nueva etapa de soltería. El programa mostró a Carlos Alcántara dentro de la Casa de la Salsa, ubicada en La Victoria. En las imágenes se le ve compartiendo con una joven de vestido ajustado.

Luego, el actor salió del local junto a ella. Pese a la hora, se detuvo unos minutos para tomarse fotos con el público y hasta con un agente de seguridad. Tras ello, ambos se retiraron en una camioneta con dirección a Chorrillos, donde vive el actor.

Magaly Medina reacciona a imágenes enviadas al 'chismefono'

Tras ver el material, Magaly volvió a comentar la actitud del actor. Según dijo, aunque ya se le ha visto en situaciones similares, sigue llamando la atención.

"Tremendo el Cachín, ¿no? Miren lo que más me llamó la atención de ahí sigue siendo Cachín, que aunque ya lo veamos siempre en estos avatares, de todas maneras sigue llamando la atención. Es la madrugada, es el día sábado 2 de mayo, saliendo de la Casa de la salsa, en La Victoria, con esta chica que lleva un vestido que muestra todas sus curvas", señaló en "Magaly TV La Firme".

La conductora sorprendió al asegurar que mientras pasaban las imágenes, les enviaron otras por el 'chismefono' dentro de la discoteca. Magaly comentó el video donde se ve al actor muy cercano a la joven dentro del local. Ambas aparecen bailando pegados, abrazados y muy juntos.

"Parecía que estaban en un privado. Con ellos no había gente, pero como la gente siempre está grabando, porque ahora todos tienen celulares", dijo. Luego agregó con su estilo directo: "No, estaba de lo más entusiasmado el Cachín. Vaya, vaya, vaya. Sí que está desatado".

Desde que Carlos Alcántara confirmó su separación, cada una de sus salidas nocturnas viene generando comentarios. El actor no se ha pronunciado sobre estas nuevas imágenes, pero su soltería sigue siendo tema fijo en la farándula. Por ahora, 'Cachín' parece estar disfrutando su libertad sin esconderse de nadie.

En conclusión, Carlos Alcántara volvió a ser captado por "Magaly TV, La Firme" durante una salida nocturna, esta vez junto a una joven en una salsoteca de La Victoria. Las imágenes mostradas por el programa y los comentarios de Magaly Medina han vuelto a poner al actor en el centro de la farándula.