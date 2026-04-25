Carlos Alcántara se sincera sobre su ruptura con Jossie Lindley: "Las historias de amor también se terminan"

Carlos Alcántara habló por primera vez sobre su separación de Jossie Lindley, luego de más de 30 años de relación. La noticia ya había sorprendido a muchos, pero ahora el popular 'Cachín' abrió su corazón y contó cómo viene enfrentando esta etapa.

Carlos Alcántara habla de su separación de Jossie Lindley

Carlos Alcántara decidió romper su silencio y contar cómo vive su separación de Jossie Lindley, luego de más de 30 años juntos. La noticia sorprendió a muchos, pero ahora el popular 'Cachín' dio su versión con un mensaje sincero y sin rodeos.

Durante una entrevista, el artista recordado por su paso en "Pataclaun" y su carrera en cine, explicó que este proceso no fue algo de un día para otro. Por el contrario, se trató de una decisión que tomó tiempo y que estuvo llena de emociones.

"Ese es un tema personal que prefiero mantener en su lugar, pero yo no me separé en una semana. Creo que nadie se separa así. Las separaciones son dolorosas, duras", expresó.

Con esas palabras, el actor buscó poner paños fríos a los rumores y dejar en claro que su historia no terminó por algo repentino. Más bien, fue una etapa que se fue cerrando con el tiempo. A pesar del final, también tuvo palabras llenas de cariño para su expareja.

"He tenido una vida hermosa al lado de mi esposa, a quien admiro y quiero mucho, pero las historias de amor también se terminan", comentó a "El Comercio".

El actor resaltó que, más allá de la separación, se queda con los buenos momentos vividos durante tantos años. Para muchos, esta historia era una de las más sólidas de la farándula peruana. Por eso, su ruptura generó tanto impacto entre los seguidores del artista. Sin embargo, Carlos Alcántara ha dejado en claro que prefiere llevar este proceso con calma y sin exponer detalles innecesarios.

Enfocado en su regreso como 'Dragón'

Mientras atraviesa este momento personal, el actor también está concentrado en su carrera. Actualmente, se encuentra grabando la nueva película de "La Gran Sangre", donde volverá a dar vida a su recordado personaje 'Dragón'.

Para este papel, ha tenido que someterse a una fuerte preparación física. Según contó, necesitaba recuperar fuerza y energía para estar a la altura del personaje. Como parte de esta preparación, se colocó el 'chip de la juventud'.

"Con o sin separarme, igual habría hecho todo lo que estoy haciendo para este personaje, porque necesitaba recuperar la fuerza y la vitalidad para volver a ser El Dragón", afirmó.

En medio de este cambio, el actor ha sido visto acompañado de amigas en eventos sociales, lo que ha generado comentarios sobre su vida nocturna. Aun así, él ha preferido no entrar en detalles y mantener su vida privada con perfil bajo.

En conclusión, Carlos Alcántara se pronunció sobre el fin de su relación con su esposa Jossie Lindley y dejó en claro que fue un proceso largo y difícil. A pesar de la separación, mantiene el respeto y el cariño por los años compartidos, mientras continúa enfocado en su vida personal y profesional.