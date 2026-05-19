Kevin Díaz no oculta sus nervios al hablar de sus besos con Onelia Molina en EEG: "Me da vergüenza"

Kevin Díaz se puso nervioso durante una entrevista con "América Espectáculos" al hablar del comentado beso que protagonizó con Onelia Molina en "Esto es Guerra". El venezolano recordó que tuvo que besarla dos veces durante el reto de actuación, detalle que aumentó los rumores por la evidente complicidad que ambos mostraron frente a cámaras.

Kevin Díaz se pone nervioso al hablar de sus besos con Onelia Molina

Kevin Díaz y Onelia Molina siguen dando que hablar tras su comentado beso en "Esto es guerra". Los competidores participaron en un reto de actuación, pero la química que mostraron en pantalla no pasó desapercibida y rápidamente generó comentarios entre sus compañeros.

El influencer venezolano se mostró bastante nervioso al hablar del tema en una entrevista con "América Espectáculos". Y es que Kevin tuvo que repetir la escena en dos oportunidades, por lo que terminó dándose doble beso con Onelia, algo que aumentó los rumores sobre una posible cercanía entre ambos.

En conversación con el programa matutino, sus compañeros no dudaron en bromear con lo ocurrido. Melissa Loza aseguró que el momento parecía sacado de una novela y destacó la química que se vio en pantalla. Onelia Molina tomó el comentario con humor y no dudó en responder fiel a su estilo.

"Esta eso beso a la altura de una telenovela mexicana. La verdad que se vio la complicidad", dijo Melissa. "Telemundo, llámame", dijo entre risas.

Por su parte, Kevin Díaz trató de mantenerse tranquilo, pero sus gestos lo delataban. El venezolano recordó que tuvo que realizar la escena dos veces y bromeó porque, según él, también merecía reconocimiento por su actuación. Incluso, cuando le preguntaron a Kevin si estaba conforme con la decisión del jurado, la odontóloga soltó una frase que llamó la atención.

"(Ni siquiera un dadito te ganaste) Nada, se lo quisieron dar todo a ella. Solo porque tenía más texto, pero el segundo dado era para mí, ¿no?", comentó Kevin. "Es que ya ganó", dijo Onelia, causando risas.

Kevin no oculta sus nervios frente a Onelia

El integrante de EEG reconoció que estaba nervioso durante el reto, aunque aseguró que la escena salió natural. Además, resaltó que ambos lograron cumplir con la actuación sin problemas.

"(¿Estabas nervioso?) Normal pues, es la primera vez que estoy haciendo una obra. Y con la señorita, acá... Fluyó, lo bueno que se vio natural, somos buenos actores", señaló Kevin.

El influencer también explicó un detalle que muchos notaron: el momento en que movió el micrófono antes del beso. Según contó, lo hizo porque el aparato estaba muy cerca de su rostro. Onelia Molina también confesó que se sintió nerviosa antes de la escena y sorprendió con una divertida revelación. Kevin no perdió la oportunidad de responder con humor.

"Claro, es que tenía el micrófono acá y cómo la beso con eso. Tenía que quitárselo", explicó Kevin. "Estaba nerviosa, hace tiempo que no besaba, ya rompí la racha", declaró Onelia entre risas. "Ya le hacía falta, dice", comentó Kevin.

Cuando la reportera notó que el venezolano estaba rojo, él no pudo ocultar su vergüenza. En ese momento, Onelia también lo molestó. Finalmente, Kevin cerró el tema entre risas y reconoció que el reto lo puso más nervioso de lo esperado.

"Está rojo", notó la reportera de Kevin. "Me da vergüenza", admitió el influencer y agregó Onelia: "Estás sudando, bebito". "Salí sudando, me hicieron sudar. Dos veces me hicieron el reto. Se hizo, se dio. Gané", señaló el chico reality.

En conclusión, Kevin Díaz no pudo ocultar sus nervios al hablar de los besos que protagonizó con Onelia Molina en "Esto es Guerra". Aunque ambos aseguraron que todo fue parte de un reto de actuación, sus bromas, miradas y complicidad durante la entrevista volvieron a encender los rumores. Por ahora, el venezolano y la arequipeña toman el tema con humor, pero sus seguidores siguen atentos.