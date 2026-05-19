Magaly Medina cuestiona cercanía entre Onelia Molina y Kevin Díaz tras beso en 'EEG': "No es la primera vez"

Onelia Molina y el venezolano Kevin Díaz se convirtieron en tendencia tras el apasionado beso que protagonizaron en Esto es Guerra. La escena desató rumores de un posible romance entre ambos y provocó la reacción de Magaly Medina, quien cuestionó la actitud de la exnovia de Mario Irivarren.

Magaly Medina cuestiona el cambio de actitud de Onelia Molina

Durante la última edición de Magaly TV: La Firme, la conductora analizó las imágenes del beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz, mostrando sorpresa por la cercanía que ambos evidenciaron frente a cámaras. La periodista recordó que, tiempo atrás, la modelo había mostrado incomodidad ante este tipo de escenas y hasta llegó a quebrarse emocionalmente en televisión.

"¿Y eso? ¿No que lloraba para no hacer la escenita? Porque tenía que sanar de Irivarren y que no quería nada con nadie. Y con este chico se va hasta la esquina, a la bodega, de viaje, todo el día paran juntos. ¿Entonces qué hay? Muchos dicen que puede ser el clavo que saque a Mario. Ahora se notaban muy cómodos", comentó Magaly Medina luego de observar el momento en vivo.

La conductora también aprovechó para lanzar críticas hacia ambos participantes del reality, asegurando que la escena lució poco natural debido a algunos detalles de producción que, según ella, terminaron restándole impacto visual.

"Ellos no coordinan ni sus vidas", señaló entre bromas, cuestionando además el uso de los micrófonos con forma de frutas que llevaban durante el reto de actuación.

El beso rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a especular sobre una posible relación sentimental entre Onelia y Kevin. Esto debido a que ambos han sido vistos compartiendo constantemente dentro y fuera del programa, situación que alimentó aún más las teorías entre sus seguidores.

Magaly asegura que Onelia y Kevin ya se habrían besado antes

En otro momento de su programa, Magaly Medina fue más allá y dejó entrever que el beso visto en 'Esto es Guerra' no habría sido el primero entre Onelia Molina y Kevin Díaz. Según la conductora, la química mostrada durante la escena evidenciaría que ambos ya tendrían una cercanía previa.

"Esos labios parecían conocerse, así que para mí no es la primera vez que estos se besan. Esas bocas ya se conocían. No nos vengan a nosotros a ver la cara de tontos. En algún momento esto ya pasó por ahí. Porque, que sepamos, a ella no la vemos con nadie. Es un beso completo; encima, ella lo agarra del cuello. Bien confianzudos los dos", afirmó la presentadora.

Además, Magaly comentó que la escena habría superado lo solicitado inicialmente dentro del reto televisivo, pues aseguró que ambos participantes continuaron besándose incluso cuando ya les habían pedido detenerse.

"Ni cortos ni perezosos les dijeron que tenían que hacer una escena de beso. Hasta le decían: 'Oye, ya paren', porque seguían muy entusiasmados con la escena. Estaban bien involucrados con el personaje que no querían dejar de besarse", agregó.

Las declaraciones de la popular "Urraca" generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios coincidieron en que la química entre Onelia y Kevin parecía ir más allá de una simple actuación. Otros, en cambio, defendieron a la modelo asegurando que solo cumplió con el reto propuesto por la producción del reality.

En conclusión, el beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz no solo encendió las redes sociales, sino que también abrió nuevas especulaciones sobre la vida sentimental de ambos participantes de Esto es Guerra. Mientras las imágenes siguen generando comentarios, Magaly Medina aseguró que la cercanía entre ambos iría más allá de cámaras.