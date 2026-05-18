¡Y REPITIERON! Onelia Molina y Kevin Díaz sorprenden con apasionado beso en 'Esto es Guerra'

Desde que Onelia Molina terminó su relación con Mario Irivarren, la joven se refugió en sus amigos y en especial, en Kevin Díaz. A pesar de que ambos han sido vinculados y ellos lo han negado, ahora sorprendieron dándose dos apasionados besos en 'EEG'.

Onelia Molina y Kevin Díaz se dan tremendo beso

Como se recuerda anteriormente, Onelia Molina lloró cuando le pidieron realizar un reto de actuación con Kevin Díaz donde se daban un beso. En aquel momento, la joven afirmaba no sentirse bien emocionalmente, pero ahora parece que todo habría cambiado.

El lunes 18 de mayo, la pareja de amigos realizaron un reto de actuación en el programa 'Esto es Guerra' recreando una escena muy apasionada. Como parte de su trabajo, realizaron la escena terminando en un beso muy apasionado que duró un par de minutos y al final, se vio la celebración del chico reality alzando los brazos.

Eso no fue todo, sino que Onelia Molina y Kevin Díaz volvieron a repetir la escena otra vez a pedido de la producción y lo realizaron sin ningún problema dándose así un segundo beso apasionado terminando con la odontóloga sonriendo.

Sin duda, su tremendo 'chape' alborotó a todos sus compañeros en el set de TV donde venían vinculándolos de manera romántica, a pesar de que la chica reality negaba iniciar un romance porque necesitaba sanar primero tras su repentino rompimiento con Mario Irivarren por ampay.

Kevin Díaz dedica tema a odontóloga

Como es costumbre en el programa 'Esto es Guerra', los participantes realizaron una competencia de canto y Kevin Díaz le tocó interpretar la canción "Tengo todo excepto a ti" de Luis Miguel lanzado en 1990, un tema muy romántico.

Lo que llamó la atención es que rápidamente fue relacionado para Onelia Molina, ya que hay rumores de una relación amorosa. Es así como el chico reality cantó lo mejor que pudo dedicándosela a su amiga.

El resto de sus compañeros no dudaron en bromear y aprovecharon en cargar a la odontóloga con todo y silla hasta la mesa de Kevin, justo en ese momento él decide cargarla entre sus brazos mientras aún sonaba la canción de fondo.

De esta manera, Kevin Díaz habría estado intentando conquistar poco a poco a la joven Onelia Molina, con quien ha tenido una amistad desde hace mucho tiempo. Ahora, ambos sorprendieron al protagonizar un apasionado beso en un reto de actuación en 'EEG'.