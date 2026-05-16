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¡No le agrada!

Mario Irivarren afirma que en un futuro planea alejarse de la televisión: "No disfruto ser mediático"

A través de una entrevista, Mario Irivarren sorprendió al revelar que no le gusta ser mediático y planea alejarse de la televisión .

Mario Irivarren desea alejarse de la televisión y no ser mediático
Mario Irivarren desea alejarse de la televisión y no ser mediático (Composición Karibeña)
16/05/2026

En las últimas semanas, Mario Irivarren ha estado en vuelto en varios escándalos y ha estado alejado de la televisión, para concentrarse solamente en el streaming. Ahora, ha revelado que no le gusta ser una persona pública. 

Mario Irivarren no le gusta ser mediático

En una entrevista con el programa 'Magaly TV: La Firme', Mario Irivarren sorprendió al contar a la prensa que no le gusta ser una persona pública ni asistir a eventos, pero aquella vez solo fue para apoyar a sus amigos. 

"Siempre digo que no me gustan los eventos sociales. Mi plan de vida es poder alejarme completamente de las pantallas. Me gustaría a futuro no ser más figura pública. Realmente no disfruto del reconocimiento mediático, hay gente que le gusta. Yo soy el caso contrario", expresó. 

En otro momento, señala que sí le gusta todos los beneficios que ha recibido ser parte de la farándula desde hace varios años y ha podido crecer, pero que si pudiera elegir nuevamente desearía no ser una persona pública. 

"No voy a negar, siempre he disfrutado de los beneficios de trabajar en la televisión, un buen sueldo, te dan ciertas facilidades. Hay gente que es muy amable, muy atenta, no lo voy a negar. Pero si yo pudiera elegir ser alguien no mediático, por supuesto que lo elegiría", agregó. 

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Magaly lo critica

Ante esto, Magaly Medina no dudó en comentar sobre las nuevas declaraciones del exchico reality. Para la 'urraca', las figuras públicas les gustan disfrutar de todo lo bueno, sin recibir lo malo que es parte de ser mediático. Así mismo, señala que él mismo busco ser así y ahora tiene que ser agradecido con el público porque gracias a ellos tiene la vida con comodidades y más. 

"Nadie le dijo que ¿La carne sale con hueso? cosas muy bonitas, pero también lo otro. No todo es bonito. El ser mediático es solo que la gente le diga elogios, que nadie los critique ni los ampaye. Tú lo buscaste, hay que asumir, hay que ser agradecido con el público", opinó fuertemente. 

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De esta manera, la periodista Magaly Medina no duda en arremeter contra el exchico reality. Por su parte, Mario Irivarren afirma que no le gusta estar en eventos sociales y solo lo hace para brindar su apoyo. Así mismo, aclara que si se lo permite en un futuro, se alejará de la televisión para tener una vida más tranquila. 

Temas relacionados alejarse figura público Magaly Medina Mario Irivarren no ser mediático

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