Fallece leyenda de la salsa a los 84 años y su hija lo despide con emotivo mensaje: "Un ser humano excepcional"

El mundo de la música tropical quedó consternado tras la muerte de uno de sus artistas más queridos, quien enfrentaba serios problemas de salud. La noticia fue confirmada por su hija con un emotivo mensaje que generó gran conmoción entre sus seguidores.

Hija de famoso salsero anunció la noticia de su fallecimiento

La salsa se encuentran de luto tras la partida de Sammy Marrero, a sus 84 años, una de las voces más emblemáticas del género. El artista atravesaba un delicado estado de salud en los últimos meses, situación que preocupaba a sus seguidores y seres cercanos.

La confirmación de su fallecimiento llegó a través de su hija, Jennissa Marrero Morales, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales. En su publicación, recordó el lado más humano del cantante y resaltó el cariño que siempre brindó a su familia y amigos.

"Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable", expresó la joven junto a una fotografía del salsero.

De acuerdo con allegados a la familia, el fallecimiento ocurrió el sábado 16 de mayo. Aunque sus familiares decidieron mantener en privado las causas exactas de su muerte, desde hace algún tiempo se conocía que el cantante atravesaba un delicado cuadro médico que lo mantenía bajo observación constante.

La noticia impactó especialmente a quienes siguieron la trayectoria de Marrero durante décadas. Muchos admiradores resaltaron no solo su talento musical, sino también la cercanía y humildad que siempre mostró fuera de los escenarios.

El legado musical que dejó Sammy Marrero

Sammy Marrero nació el 16 de febrero de 1942 en Coamo, Puerto Rico, y se convirtió en una de las voces más reconocidas de la salsa consciente. Durante los años 70 inició una exitosa etapa artística junto al músico Raphy Leavitt, con quien impulsó el estilo único de La Selecta.

A lo largo de su carrera, el cantante popularizó temas emblemáticos como 'La cuna blanca', 'Jíbaro soy' y 'El buen pastor'. Sus interpretaciones destacaron por abordar temas sociales y culturales que conectaron profundamente con el público latinoamericano.

Luego de la muerte de Raphy Leavitt en 2015, Marrero continuó llevando la música de La Selecta a distintos escenarios internacionales. Diversos artistas y seguidores lamentaron su partida y recordaron el impacto que tuvo dentro de la salsa tropical.

En conclusión, Sammy Marrero deja una huella imborrable en la música latina gracias a su poderosa voz y al mensaje social de sus canciones. Su legado permanecerá vivo en cada tema que marcó a generaciones de salseros alrededor del mundo.