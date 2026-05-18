Tilsa Lozano le dice a Magaly que pague su deuda con Jefferson Farfán ¿Se unirá a Satélite+?

Tilsa Lozano y Magaly Medina mantienen una fuerte enemistad desde hace varios años, originada por las constantes críticas de la periodista hacia la exmodelo. En ese contexto, la exvengadora lanzó una fuerte 'chiquita' contra Medina, luego de que recientemente perdiera un juicio con Jefferson Farfán.

Tilsa Lozano lanza fuerte comentario hacia Magaly Medina

Durante su visita al pódcast 'La Manada', conducido por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, Tilsa Lozano protagonizó un momento comentado al ser consultada sobre la posibilidad de tener un programa en Satélite+, el canal de streaming de Jefferson Farfán.

Fue entonces cuando se refirió de manera irónica a la situación legal de la 'Foquita', vinculada a Magaly Medina, con quien es bien sabido que no mantiene una buena relación.

"Lo que pasa es que Farfán no debe tener plata, porque está aguja porque Magaly no le ha pagado", mencionó la exvengadora, desatando risas y sorpresa entre los presentes.

Como se recuerda, la 'Urraca' deberá pagarle al exjugador una reparación civil de S/350 mil, luego de perder de forma definitiva un juicio por el delito de violación a la intimidad agravada.

En ese sentido, Tilsa Lozano también especuló sobre un escenario hipotético en el que la periodista cumpla con el pago y ello influya en su posible ingreso al proyecto de Jefferson Farfán.

"Pero qué loco sería que si ella le paga y Farfán me contrata a mí, me estaría pagando Magaly", dijo, generando diversas reacciones en el set.

Tilsa Lozano no aceptaría una entrevista con Magaly Medina

En otro momento de la entrevista, también se abordó el conflicto que mantiene con Magaly Medina. En ese contexto, recordaron la polémica entrevista de 2015 y le consultaron si estaría dispuesta a una posible revancha con la 'urraca'.

"La revancha ¿Quién pide? el que pierde y yo no perdí ¿Para qué le voy a dar una revancha? (Así te ofrezca 50 mil) No ¿Para qué? Más voy a disfrutar que se quede con las ganas y tenga que hacer monólogos sobre mí, pero cuando tú te paras al frente de ella", expresó.

De esta manera, la ex de Juan Manuel Vargas aseguró que incluso prefiere que la conductora le dedique espacios en su programa hablando de ella. Asimismo, señaló que ninguna opinión o comentario cambiará el apelativo que la periodista le ha puesto desde hace varios años.

En conclusión, la reciente aparición de Tilsa Lozano volvió a avivar su conocida enemistad con Magaly Medina, dejando nuevos comentarios que no pasaron desapercibidos. Entre ironías y referencias a la situación legal de la periodista con Jefferson Farfán, la exvengadora volvió a generar polémica y reacciones en el pódcast.