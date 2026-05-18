Melcochita envía mensaje al padre de su novia de 22 años tras desaprobar romance: "Querido y estimado amigo"

Hace unos días, Pablo Villanueva 'Melcochita' confirmó su relación sentimental con Heydi Amado, una mujer de 22 años. La pareja ha sido duramente cuestionada debido a la diferencia de edad, mientras que el padre de la joven también expresó su desacuerdo con el romance. Ante ello, el cómico decidió enviar un mensaje buscando calmar la situación.

Melcochita manda mensaje a suegro

El padre de Heydi Amado, Miguel Amado, rompió su silencio sobre la relación de su hija de 22 años con Melcochita, calificándola como una "payasada". En medio de la polémica, la pareja abordó el tema en el pódcast 'Q' Bochinche', donde explicaron cómo han manejado la postura del progenitor de la joven.

Por su parte, Heydi aseguró que mantiene comunicación con su padre pese a su desacuerdo con la relación. En ese sentido, señaló que respeta su opinión, aunque no la comparta.

"Lo había conversado con él y conozco su punto de vista, la respeto así como el respeta mi decisión. Sé que ante los ojos de cualquier persona no se ve normal, él está en todo su derecho de opinar. Él y yo siempre vamos a ser padre e hija, entonces ese vínculo no se va romper nunca", comentó.

En tanto, Melcochita indicó que aún no ha logrado conversar directamente con el padre de su pareja y reconoció que la relación con él es distante. Sin embargo, afirmó que la familia de Heydi Amado sí lo ha recibido con afecto.

"La familia tengo el cariño de su mamá y su abuela, el papá es un poquito celoso. Él debe comprender que es mayor de edad, ella puede opinar y querer, si su corazón le late por una persona ella tira para delante", expresó.

Para cerrar, el cómico le envió un mensaje directo al progenitor de la joven, pidiéndole que confíe en las decisiones de su hija. Asimismo, le aseguró que sus intenciones son buenas y buscó transmitir tranquilidad respecto a la relación.

"Querido y estimado amigo, usted debe pensar que yo no voy a estar a la mala con su hijo, usted debe dialogar con ella, debe creer en lo que ella le dice, nada más", concluyó.

Padre de Heydi Amado desaprueba relación con Melcochita

El señor Miguel Amado se comunicó con el programa 'Magaly TV: La Firme', donde se refirió a la relación de su hija de 22 años con Melcochita. En ese sentido, el padre de la joven calificó el romance como una "payasada", generando polémica con sus declaraciones.

"Para mí esto es una payasada y yo no estoy de acuerdo en nada de esto, obviamente que no, qué papá está de acuerdo con todo lo que está pasando. Si yo voy a tu casa y me abres la puerta, así me lo haya abierto tu esposa. Yo jamás voy a mirar a tu hija, jamás, si yo la miro a esa niña, la miro como una hija", declaró.

En conclusión, Melcochita buscó bajar la tensión generada en torno a su relación con Heydi Amado, asegurando que no tiene intenciones negativas y que respeta la opinión del padre de la joven. Asimismo, reiteró su deseo de mantener el diálogo y la tranquilidad entre ambas partes pese a la controversia.