Said Palao se luce con Alejandra Baigorria en safari tras polémica por ampay: "Compañía increíble"

Said Palao y Alejandra Baigorria volvieron a llamar la atención en redes sociales. Esta vez, el integrante de "Esto es guerra" compartió varias fotos de su viaje a Sudáfrica, donde disfrutó de un safari junto a su esposa, su hija Caetana y un grupo de amigos.

Said Palao y Alejandra Baigorria disfrutan de un safari en África

Said Palao publicó varias fotos de su viaje a Sudáfrica, donde disfrutó de un safari junto a su esposa Alejandra Baigorria, su hija Caetana y un grupo de amigos. Las imágenes llamaron la atención, pues la pareja se dejó ver más unida que nunca luego de la polémica que generó el reciente viaje de Said a Argentina, donde se le vio en un yate junto a mujeres y amigos.

A través de su cuenta de Instagram, Said Palao contó que vivió una experiencia muy especial en Pilanesberg, un conocido parque nacional de Sudáfrica. El chico reality reveló que desde hace mucho tiempo quería hacer un safari y, por fin, pudo cumplir ese sueño.

"Un sueño más hecho realidad. Siempre quise vivir la experiencia de hacer un safari... y por cosas del destino lo fui posponiendo una y otra vez. Hoy, estando en Pilanesberg, en Sudáfrica, puedo decir que superó absolutamente todas mis expectativas", escribió.

En las fotos que publicó, Said aparece sonriente junto a Alejandra Baigorria y su hija. Además, mostró parte de los paisajes del lugar y algunos animales que pudo ver durante el recorrido. El momento fue muy comentado por sus seguidores, quienes resaltaron que la familia se veía bastante feliz.

Said Palao se luce sonriente junto a Alejandra Baigorria y su hija. (Captura de pantalla)

El integrante de "Esto es Guerra" también contó que logró ver casi todos los animales del parque nacional. Sin embargo, lo que más destacó fue haber vivido esta aventura junto a las personas que más quiere.

"Tuvimos la oportunidad de ver casi todos los animales del parque nacional, rodeados de paisajes impresionantes, momentos únicos y una compañía increíble junto a mi esposa, mi hijita y buenos amigos que hicieron esta experiencia aún más especial", agregó.

El chico reality también dejó un mensaje emotivo sobre lo importante que es compartir estos momentos con los seres queridos. Para él, los viajes pueden ser increíbles, pero se vuelven más especiales cuando se viven en familia.

"Los mejores momentos siempre serán en familia. Porque, al final, los lugares son increíbles... pero compartirlos con las personas que amas los vuelve inolvidables", expresó.

Alejandra Baigorria también comparte su emoción

Alejandra Baigorria ya se encontraba en África desde días atrás por un motivo especial. La empresaria viajó para participar en una campaña de ayuda humanitaria, enfocada en apoyar a niños con desnutrición.

Durante su estadía, la popular "Gringa de Gamarra" compartió fotos y videos de las actividades que realizó. Luego, Said Palao viajó hasta Sudáfrica junto a su hija para reencontrarse con ella y disfrutar unos días en familia.

Con estas publicaciones, Said Palao y Alejandra Baigorria parecen dejar atrás los rumores y enfocarse en su relación. La pareja se mostró tranquila, unida y disfrutando de una experiencia que marcó a toda la familia.

En conclusión, Said Palao y Alejandra Baigorria volvieron a mostrarse unidos durante su viaje familiar por Sudáfrica, donde disfrutaron de un safari junto a la hija del chico reality y amigos cercanos. El integrante de "Esto es Guerra" destacó que cumplió un sueño y resaltó lo especial que fue vivirlo con su esposa y su familia. El viaje parece una forma de mostrar que su relación continúa firme pese a la polémica.