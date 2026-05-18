Amy Gutiérrez revela si perdonaría una infidelidad y habla de sus celos: "Encontré dos motivos grandes"

Amy Gutiérrez abrió su corazón y habló sin filtros sobre el amor, las infidelidades y los celos. La salsera peruana dejó claro que vive sus relaciones con cariño, pero también tiene límites muy marcados cuando se trata de una traición.

La cantante de 27 años también se sinceró sobre su carrera musical, sus sueños pendientes y la importancia que tiene la confianza en una relación. Además, sorprendió al contar que, aunque no se considera celosa, en el pasado sí tuvo motivos para desconfiar.

Amy Gutiérrez responde si perdonaría una infidelidad y si es celosa

Amy Gutiérrez reconoció que es una persona cariñosa y que le gusta vivir el amor de forma sincera, sin forzar las cosas. Sin embargo, cuando le preguntaron por las infidelidades, fue bastante clara.

"(¿Perdonarías una infidelidad?) No, jamás. A menos que yo la haya fregado también, así quedamos 'parches'. No, no hay forma. Yo creo que la confianza es la base de todo", señaló.

La intérprete también fue consultada sobre si se considera una mujer celosa. La cantante aseguró que no, aunque admitió que en algún momento de su vida sí sintió celos por algunas parejas. Luego, sorprendió al revelar que sí tuvo razones para desconfiar.

"(¿Eres celosa?) Yo no. O sea, considero que en algún momento de mi vida he sido celosa con mis parejas porque ellos eran unos locos", contó. "(Te daban motivos para celarlos?) Claro, encontré dos motivos grandes por los que yo estaba celosa", dijo mientras hacía un gesto de cachos en la cabeza.

La salsera también dejó claro que no permitiría que una pareja controle su forma de vestir. Además, aseguró que nadie ha logrado apartarla de la música, porque su carrera siempre será una prioridad.

"(¿Alguna pareja dijo: 'No te pongas una minifalda o una blusa tan escotada'?) No, no lo permitiría. (¿No se han metido con tu trabajo?) Sí. Ni eso hizo que me sintiera insegura de la música. Si pasó fue por mis problemas emocionales. (¿No les haces caso?) No. Que alguien me haya hecho parar mi carrera o sentir que tengo que dejarla, jamás. Mi prioridad siempre ha sido mi música", afirmó.

Amy se sincera sobre el amor

Amy Gutiérrez contó que la música ha sido parte de su vida desde que era muy pequeña. La artista recordó que canta desde los tres años y aseguró que nunca ha dejado de hacerlo, pues es una de sus grandes pasiones.

"(¿Cuántos años tienes cantando?) ¡Uy!, desde los 3 añitos. Yo canto desde que tengo uso de razón, no he dejado de hacerlo y no pienso dejarlo", expresó para Trome.

La salsera también aseguró que no se arrepiente de lo que ha vivido, pues cada experiencia le enseñó algo. Aunque hoy disfruta de un buen momento, dejó claro que todavía no siente que llegó a su punto más alto como artista.

Amy contó que aún tiene grandes sueños por cumplir, como ganar un Grammy, grabar con Laura Pausini o hacer una canción con Marc Anthony. Por eso, prefiere no acomodarse y seguir trabajando por lo que quiere.

En el plano personal, la cantante aseguró que se siente tranquila y con mucha paz. Cuando le preguntaron si estaba enamorada, respondió con humor y dejó ver que el amor siempre está presente en su vida.

"Personalmente, tengo tranquilidad, paz. Como una persona común y corriente puedo decir que estoy con mucha convicción, más apasionada y decidida de lo que quiero hacer. (¿Y enamorada?) Siempre encuentro el amor jajaja. Estoy tranquila. Muy feliz y mucha gente me lo ha dicho sin que yo se lo tenga que decir. El amor se me nota. El dinero todavía hay que trabajarlo", contó.

En conclusión, Amy Gutiérrez dejó claro que vive el amor con ilusión, pero también con límites muy definidos. La salsera aseguró que no perdonaría una infidelidad, que la confianza es clave en una relación y que no permitiría que una pareja controle su forma de vestir o su carrera. Además, contó que hoy se siente tranquila, feliz y enfocada en seguir creciendo en la música.