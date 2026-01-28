Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian que tendrán su segundo hijo juntos: "Qué regalo tan grande"

El salsero Marc Anthony es uno de los artistas más importantes de la música latina a nivel internacional por grandes éxitos musicales. Ahora, el cantante ha anunciado que tendrá un segundo hijo con su esposa Nadia Ferreira, este sería el octavo del intérprete de salsa.

Marc Anthony tendrá su segundo hijo con Nadia

Hoy 28 de enero, Marc Anthony y Nadia Ferreira celebraron su tercer aniversario de bodas. La pareja no tuvo la mejor idea que anunciar la gran noticia que serán padres juntos otra vez. La modelo compartió una fotografía luciendo una pancita avanzada con la mano del salsero y su hijo.

La noticia se compartió de manera inmediata por todas las redes sociales, donde miles de seguidores y amigos los felicitaron por la llegada del nuevo integrante a la familia.

"Feliz tercer aniversario. Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Maquito va a ser hermano mayor", expresó la modelo en la publicación.

Este bebé en camino sería el octavo hijo para Marc Anthony, quien anteriormente ya ha sido padre de siete hijos. Arianna y Chase son nacidos de la relación con Debbie Rosado; Cristian y Ryan de su expareja Dayanara Torres; Emme y Max, mellizos que comparte con la cantante Jennifer López; y Marquito es el menor, fruto de su último matrimonio con la modelo Ferreira.

La relación del salsero con la modelo

En 2022, el salsero y Nadia Ferreira coincidieron en un evento de la Maestro Cares Foundation, organización benéfica del salsero. En ese momento, Nadia ya era reconocida internacionalmente tras su destacada participación en Miss Universo 2021.

Si bien los rumores comenzaron en marzo de 2022 tras ser captados en un restaurante en la Ciudad de México. Marc hizo oficial la relación en Instagram con una foto de ambos en un avión privado, acompañada del mensaje: "Que Dios les multiplique todo lo que ustedes nos desean". En mayo de ese mismo año, el salsero le pidió la mano en matrimonio para casarse ocho meses después.

Marc y la modelo se casaron el 28 de enero de 2023. La lujosa ceremonia tuvo lugar en el Pérez Art Museum de Miami, Florida. Al evento asistieron diversas celebridades como David y Victoria Beckham, Maluma y Salma Hayek.

De esta manera, Marc Anthony y Nadia Ferreira han revelado que están en la espera de su segundo hijos juntos a tres años de su matrimonio. Este bebé en camino sería el octavo hijo del cantante de salsa.