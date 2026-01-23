¡JUNTOS! Christian Cueva reaparece FELIZ con sus hijos luego de las acusaciones de Pamela López

El pelotero Christian Cueva ha tenido muchos problemas legales con Pamela López, que lo ha llevado a estar lejos de sus hijos en muchas ocasiones. En ese sentido, la influencer siempre lo ha acusado de no querer verlos, pero el 'Aladino' mostró una fotografía de su reciente encuentro.

Christian Cueva reaparece con sus hijos

Hace unos días, Pamela López acusó a Christian Cueva de no ver a sus hijos desde antes de Navidad desde que ocurrió el incidente de la videollamada. Así mismo, se burló del pelotero por querer pedir la tenencia compartida.

Ahora, el deportista ha compartida una foto en sus redes sociales donde ha podido ver a sus tres niños en lo que parece un pequeño paseo. En la imagen se puede ver como sus hijos están en caballos paseando sonriendo muy felices al lado de su padre.

Christian Cueva en sus redes sociales

Han sido pocas veces cuando el 'Aladino' ha podido pasar tiempo con sus hijos y más cuando se encontraba en el Ecuador, y tenía que pedir con anticipación el permiso para verlos a Pamela López. Ahora, no pudo pasar la Navidad con ellos y tuvo un altercado en una videollamada con la madre de los niños ocasionando más problemas entre ambos.

Abogada del pelotero pide tenencia compartida

Medaly Barrientos también se refirió a la reciente exigencia de Pamela López, quien habría solicitado un monto de 64 mil soles por concepto de manutención para sus tres hijos. Frente a ello, la defensa del futbolista anunció que solicitarán la tenencia compartida de los menores.

"Nosotros vamos a pedir la tenencia compartida. Los niños están expuestos a un maltrato psicológico por parte de la señora", sostuvo la abogada en el mismo programa.

Barrientos aseguró contar con material audiovisual que demostraría que los menores estarían siendo influenciados negativamente, pese a que su madre afirma que ellos no conocen las polémicas en las que se ha visto envuelto su padre. Ante esto, viene planteando la posibilidad de que el padre también tenga a sus hijos como parte de la tenencia.

De esta manera, Christian Cueva ha revelado a través de su abogado un interés de tener la tenencia compartida de sus tres menores hijos mostrando estar preocupado por él. Ante esto, Pamela López ha revelado que el pelotero no ha visto a sus pequeños en muchas ocasiones, pero ahora el 'Aladino' ha demostrado el reencuentro que tuvo con sus niños.