Melissa Klug cuenta que Samahara negó haber hablado mal de ella: "Me dijo que vendió esa cuenta"

Hace unos días, una tiktoker reveló la supuesta conversación de una seguidora con Samahara Lobatón dónde habla mal de su madre Melissa Klug. Ahora, la empresaria reveló que su hija negó haber escrito aquellas palabras.

Samahara negó los chats

El programa 'Amor y Fuego' realizó una entrevista con Melissa Klug dónde le preguntan por más recientes declaraciones que habría dado Samahara Lobatón a una seguidora, dónde tilda a su madre de hacer un show y que nunca velaría por sus nietos.

Según reveló la empresaria, le pregunto a la influencer por aquellas declaraciones, pero ella lo negó haber escrito aquello porque vendió la cuenta de Instagram días previos y que incluso, tomaría medidas legales contra la tiktoker que viralizó la conversación.

"Yo le dije de lo que había escrito, me dijo que ese Instagram ya lo había vendido y que iba a querellar a 'La Mana'. Eso es lo que ella dice, ¿Qué se puede esperar de Samahara en estos momentos? Yo solo quiero ayudarla, yo sé que una vez él preso, mi hija se va a curar y mis nietos van a estar bien", expresó.

Melissa Klug revela que su hija necesita ayuda

Es así como Melissa Klug deja en claro nuevamente que su hija necesitaría ayuda para recuperarse completamente y que está manipulada por Bryan Torres, para ponerla en contra de su familia y los ha bloqueado.

"Lo vengo diciendo reiteradas veces, mi hija está enferma, está siendo manipulada por ese ser despreciable. Todos estamos bloqueados", menciona la empresaria ante más cámaras

Incluso, afirma que el salsero le estaría culpando de que Samahara Lobatón no tendría paz por haber puesto la denuncia en contra del artista.

"Por la culpa de nosotros, le estamos haciendo gastar plata. Por la culpa de nosotros, le quieran quitar a los hijos. Por la culpa de nosotros, le quitamos la paz interior. Cuando en el programa de la 'Chola' dijo que tenía que botar a Bryan porque era quien le quitaba la paz. Se contradice porque es una persona que está enferma y necesita ayuda", señaló.

De esta manera, Melissa Klug ha revelado que seguirá presente luchando contra Bryan Torres para meterlo preso y alejarlo de su hija Samahara Lobatón. Además, que según le reveló la influencer, ella no habló mal de ella, porque esa cuenta ya lo había vendido, no está bajo su control y que tomaría acciones en contra de la tiktoker 'La Mana'.