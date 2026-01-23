Pedro Loli niega acusaciones de Leslie Moscoso y asegura que tomó acciones: "Mandé una carta notarial"

Pedro Loli volvió al centro de la atención tras reavivarse las declaraciones de Leslie Moscoso sobre una presunta agresión de hace años. El cantante rechazó tajantemente las acusaciones y aseguró que ya tomó medidas legales para proteger su imagen y la de su familia.

Pedro Loli rechaza versión de Leslie Moscoso y cuestiona falta de pruebas

En declaraciones a América Espectáculos, Pedro Loli recordó que ya había negado cualquier acto de violencia mediante un comunicado oficial. Reiteró que las acusaciones carecen de sustento y afirmó que nunca ocurrió lo señalado. Aunque evita hablar de asuntos personales, consideró necesario aclarar la situación ante la insistencia del tema.

"En realidad no soy mucho de hablar de este tipo de cosas, pero yo en un momento mandé un comunicado donde negaba esto y por supuesto esto jamás ha pasado", expresó.

El artista también subrayó que las declaraciones de Leslie Moscoso corresponden a hechos que, según él, no ocurrieron y que datan de hace aproximadamente 17 años. En ese sentido, cuestionó que se realicen acusaciones tan graves sin que existan pruebas concretas.

"Ha pasado 17 años más o menos, entonces que de pronto salga a decir cosas que para mí no son, creo que para decir algo tan fuerte tiene que ser con pruebas", manifestó.

Asimismo, Loli aseguró que, a lo largo de los años, Moscoso habría aprovechado diversas situaciones mediáticas relacionadas con él para emitir comentarios o declaraciones.

"Siempre que pasaba algo conmigo, aprovechaba la oportunidad de opinar o decir algo", agregó.

Incluso, el cantante señaló que nunca mantuvo una mala relación con ella y que, cuando coincidieron en algún lugar, el trato siempre fue cordial.

"Me sorprende porque si supuestamente yo era una persona que la había agredido, ¿por qué de pronto a veces nos cruzábamos y me saludaba? Hasta en un momento me pidió una foto. Nunca tuve un problema con ella", afirmó.

El impacto en su familia y las acciones legales que decidió tomar

Pedro Loli también explicó que esta situación no solo lo afecta a nivel personal, sino que repercute directamente en su entorno familiar, especialmente en su hijo. Por ello, aseguró que decidió actuar legalmente para frenar lo que considera una afectación a su honra.

"No solo me afecta a mí, sino afecta a mi familia, a mi hijo sobre todo, que estoy tratando de darle una educación correcta", señaló.

El cantante confirmó que, ante la gravedad de las acusaciones, optó por enviar una carta notarial como primera medida legal, dejando el caso en manos de su abogado.

"Por supuesto que sí, en algún momento lo que hicimos al toque fue tomar acciones legales, enviamos una carta notarial. La verdad que yo de pronto no ahondé tanto en el tema y dije que mi abogado se encargue", indicó.

En conclusión, Pedro Loli dejó en claro que rechaza de manera contundente las acusaciones de Leslie Moscoso y considera injusto que se retomen versiones sin pruebas tras tantos años. El cantante reafirmó que ya tomó acciones legales para proteger su imagen y la de su familia, y remarcó que no continuará alimentando la polémica.