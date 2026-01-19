Melissa Klug sobre caso Samahara Lobatón y Bryan Torres: "Está sometida, pienso que le tiene miedo"

Indignada y profundamente preocupada. Así se mostró Melissa Klug tras la difusión de un video de agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón. La empresaria aseguró que su hija vive un círculo de violencia y manipulación del que no puede escapar.

Samahara Lobatón llamó a Melissa Klug

La empresaria Melissa Klug rompió su silencio para exponer la crítica situación emocional que atraviesa su hija, tras la difusión de impactantes imágenes de agresión por parte de Bryan Torres. En sus declaraciones, la popular 'Blanca de Chucuito' dejó entrever que la falta de acciones legales de la joven influencer no es por voluntad propia, sino producto de un sentimiento paralizante.

En una reciente entrevista concedida al programa 'Día D', Melissa Klug expresó su profunda preocupación por la integridad física de su hija y denunció la aparente inacción de las autoridades. Ante el hermetismo de Samahara Lobatón, su madre decidió alzar la voz para exigir justicia y exponer la gravedad de un caso que, según afirmó, pudo tener un desenlace fatal.

Melissa Klug relató con detalle el momento en que recibió la desesperada llamada de Samahara Lobatón. "Mamá, no sabes lo que le encontré en el celular a Bryan, ven por favor, ven", fueron las palabras que alertaron a la empresaria sobre la gravedad de la situación.

Al llegar, Melissa Klug encontró a su hija "destrozada", sumida en un estado de nerviosismo, llanto y angustia. A pesar de la existencia del video que evidencia la agresión, la empresaria denunció la inacción de las autoridades.

"¿Qué están esperando?, ¿que se escape? ¿Por qué no lo detienen y realizan las investigaciones? No estoy contando algo que no sea visible, ese video existe, es real. Ella es mi hija", afirmó tajantemente Melissa Klug.

Ante la gravedad de los hechos, Melissa Klug solicitó públicamente una detención preliminar para Bryan Torres, al temer que pueda fugarse del país para evadir la justicia. La empresaria fue enfática al señalar que no descansará hasta que su hija reciba una respuesta firme de las instancias correspondientes.

¿Samahara Lobatón le tiene miedo a Bryan Torres?

Según Melissa Klug, su hija se encuentra atrapada en un círculo de violencia y codependencia emocional. La popular 'Blanca de Chucuito' sugirió que Samahara Lobatón podría estar actuando bajo la influencia del miedo hacia Bryan Torres, lo que explicaría su comportamiento errático y su renuencia a tomar medidas legales definitivas.

"Ella está sometida, tiene una codependencia emocional terrible, está en un círculo donde solo lo escucha a él. Pienso que le tiene miedo porque no quiere actuar, a veces dice sí y después retrocede", explicó Melissa Klug.

La empresaria también señaló cómo Bryan Torres manipula a su hija, poniéndola incluso en su contra. Asimismo, Melissa Klug confesó que desconoce si el cantante permanece instalado actualmente en la casa de Samahara Lobatón.

De esta manera, las declaraciones de Melissa Klug dejaron en claro que seguirá alzando la voz para proteger a su hija y exigir acciones concretas ante las autoridades. El caso de Samahara Lobatón y Bryan Torres es un recordatorio urgente de la necesidad de sistemas de protección efectivos, así como de una respuesta judicial rápida y contundente frente a intentos de feminicidio.