Defensa legal de Bryan Torres tras denuncia por agresión a Samahara: "No hay material probatorio"

Tras varios días desde que se volvió viral el video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón, el salsero ya cuenta con defensa legal. Por medio de las redes, el abogado reveló que no habría material probatorio para la denuncia de tentativa de feminicidio hacia la influencer.

Bryan Torres y su defensa legal

A través de las redes sociales, una firma de abogados ha revelado que asumirá la defensa de Bryan Torres luego de que fuera denunciado por Melissa Klug por agredir a Samahara Lobatón. Así mismo, revela que trabajarán como la presión mediática influye en las decisiones de las autoridades.

"La firma legal Salas Beteta Abogados, asume la defensa del señor Bryan Torres en la denuncia por supuesta tentativa de femenicidio en agravio de Samahara Lobatón. Vamos a poner a prueba con nuestro trabajo como es que la presión mediática influye o no en las decisiones de fiscales, jueces y diversas autoridades vinculadas al sistema", expresó el abogado.

Así mismo, señaló que un video viral no sería un material probatorio y que la misma agraviada no ha puesto la denuncia. Afirmando que buscarán la verdad y que el salsero no tendría que recibir una pena de cárcel.

"Un video en una red social, una supuesta agraviada que no ha formulado denuncia. No hay certificado médico legal, no hay material probatorio, no hay video original. Vamos a ver cómo en las próximas horas este caso se va esclareciendo. Buscamos la verdad, pero no bajo la presión mediática, no porque las redes reclaman cárcel debe aplicarse en este caso", comentó.

¿Qué dijo su abogado sobre la denuncia?

El programa 'Amor y Fuego' también se puso en contacto con el abogado para buscar información y plantear una entrevista, pero señalaron que aún están informándose sobre el caso.

"Lamentablemente no es posible acceder a entrevistas por el momento. Mi equipo acaba de asumir la defensa recién hoy en la tarde. Así que estamos accediendo a la información a todo los actuados para analizar bien el caso por completo y a partir de ahí diseñar la posición que vamos a exponer", comentó.

De esta manera, Bryan Torres ya cuenta con una defensa legal para la denuncia interpuesta por Melissa Klug por agresión a su hija Samahara Lobatón. Aunque, su abogado revelarían que un video viral en las redes sociales no sería un material probatorio legal y que tendrían presión mediática contra el salsero.