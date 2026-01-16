Darinka Ramírez muestra su avanzado estado embarazo y su hija conmueve con mensaje: "Te amo hermanita"

Darinka Ramírez atraviesa una etapa llena de ilusión mientras vive la recta final de su embarazo. La influencer compartió momentos íntimos que reflejan la armonía en su hogar y conmovió a sus seguidores al mostrar cómo su hija mayor espera con ternura la llegada de su hermanita, generando una ola de reacciones positivas en redes sociales.

Darinka Ramírez muestra la dulzura de su embarazo en redes

A través de su cuenta personal de Instagram, Darinka Ramírez publicó una serie de imágenes en las que dejó ver el crecimiento de su barriga y el vínculo emocional que comparte con su familia en esta etapa. Las fotografías no tardaron en viralizarse, ya que captaron un gesto cargado de inocencia y amor por parte de Luana, su hija mayor fruto de su relación con Jefferson Farfán.

En las imágenes se ve a la pequeña acercarse al vientre de su madre para acariciarlo y darle un beso, un gesto que enterneció a los usuarios y evidenció la naturalidad con la que asume su rol de hermana mayor, reflejando un ambiente de tranquilidad y complicidad ante la llegada de un nuevo integrante a la familia.

La influencer acompañó la publicación con una breve pero emotiva frase que resume el sentimiento que la invade durante este proceso.

"Luana me derrite de amor", escribió Darinka, dejando en claro que el apoyo y el cariño de su hija se han convertido en un pilar fundamental durante su embarazo. Sus seguidores no tardaron en responder con mensajes de felicitación y buenos deseos, destacando la cercanía que existe entre madre e hija.

Yahaira Plasencia destaca el rol de Darinka como madre

El momento personal de Darinka Ramírez también recibió comentarios positivos de otras figuras del espectáculo. Yahaira Plasencia se refirió a la influencer durante una transmisión en vivo en TikTok, donde destacó su esfuerzo y dedicación en su rol como madre, dejando de lado cualquier controversia.

"Me parece que es una chica que está saliendo adelante por su hijita, una hija hermosa, por cierto. Creo que cuando una es madre hace de todo; mi mamá lo ha hecho. Todas las mujeres del Perú son chamba, trabajadoras, emprendedoras, y creo que eso es lo que está haciendo ella", expresó la intérprete de 'Y le dije no', dejando en claro su reconocimiento al compromiso de Darinka con la crianza de su pequeña.

Las palabras de Yahaira fueron bien recibidas por los usuarios, quienes destacaron el mensaje de respeto y valoración hacia la maternidad, así como el reconocimiento al esfuerzo diario que implica sacar adelante a una familia.

En medio de la expectativa por la llegada de su nueva hija, Darinka Ramírez vive una etapa de plenitud que comparte con sus seguidores desde la intimidad. El cariño de su hija mayor, el apoyo en redes sociales y los elogios de Yahaira Plasencia resaltan su dedicación como madre y refuerzan un momento marcado por la unión y la esperanza.