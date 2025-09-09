¡Se anticipó! Isabella Ladera revela que Hugo García sabía sobre el video filtrado con Beéle

Isabella Ladera se encuentra en el ojo de la tormenta, debido a que en redes sociales circula un video íntimo de cuando tenía una relación sentimental con Beéle. La influencer ha salido a aclarar que el material audiovisual fue difundido sin su consentimiento y confesó que las personas más allegadas a ella ya estaban conscientes de ello.

Isabella advertía sobre posible filtración de video privado

La influencer venezolana publicó en la tarde de ayer un extenso comunicado en el que acusaba indirectamente a su expareja de haber filtrado el video, ya que aseguró que dicho material solo estaba en poder de ambos, y ella se desligó completamente de la difusión.

Horas más tarde, recibió miles de comentarios de sus fanáticos, aunque sus detractores también entraron en escena y empezaron a cuestionarla. Sin embargo, Isabella se mostró muy fuerte y empezó a mostrar pruebas de que ya la venían amenazando con publicar el video desde hace varias semanas.

Según una serie de capturas de pantalla que compartió en sus historias de Instagram, el robo de su carro y celular hace un tiempo no tiene nada que ver con la filtración del material. Sin embargo, reveló que el pasado 9 de julio ya le habían advertido sobre la existencia de dicho contenido.

Isabella tomó cartas en el asunto y mostró pruebas de que, cuatro días después, el 13 de julio, le contó lo que estaba sucediendo a su mamá, para posteriormente comunicárselo a su familia y también a Hugo García, con quien ha sido vinculada en las últimas semanas.

Isabella Ladera le contó a su familia sobre el video filtrado

Finalmente, Isabella se mostró muy resiliente y decidida a enfrentar la grave falta a su intimidad que ha sufrido en las últimas horas. "Mi historia no termina aquí", escribió.

Isabella denuncia filtración de video

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Isabella Ladera expresó el dolor que le ha causado la exposición de un momento que, según explicó, debía permanecer en la más estricta intimidad. La modelo no dudó en señalar directamente a su expareja, dejando entrever que él sería quien tenía acceso al material.

"Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio y que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa", sostuvo.

La modelo recalcó que ya está tomando medidas legales con el apoyo de especialistas y no permitirá que este episodio defina su vida personal ni profesional. Mientras tanto, ha recibido apoyo de sus fans.

Es así que, el caso de Isabella Ladera ha generado un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos la respaldan, otros la critican, pero la influencer dejó claro que afrontará el proceso con firmeza, protegiendo su imagen y exigiendo respeto a su vida privada.