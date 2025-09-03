Mafer Neyra se pronuncia sobre la relación entre Hugo García e Isabella Ladera: "Mucha felicidad"

Hugo García estaría en coqueteos con la influencer Isabella Ladera y un programa de TV se encontró con la ex del chico reality. Mafer Neyra opinó sobre la reciente relación del modelo con la ex de Beéle.

Mafer sobre Hugo García e Isabella Ladera

El programa de 'Amor y Fuego' se encontró con Mafer Neyra, ex de Hugo García. La joven se comprometió hace unos pocos días con Ernesto Cabieses y se encuentra pasando por momentos muy felices en su vida amorosa.

Como se recuerda, el chico reality afirmó que no es amigo de su expareja, pero que igualmente le desea lo mejor tras anunciar su compromiso. De la misma forma, cuando Mafer Neyra fue consultada sobre la nueva relación de su ex con Isabella Ladera, expresó lo mismo.

"Siempre le voy a desear lo mejor también y mucha felicidad. No, no somos amigos, pero siempre le voy a desear lo mejor también (...) Yo nunca he hablado de terceros, yo les puedo contar sobre mí, feliz. Como les digo, les deseo lo mejor a él, en su vida y todo, que sea feliz en verdad", dijo la joven influencer.

Recordemos que Hugo García mantuvo una relación sentimental con Mafer durante seis años donde ambos se lucieron muy juntos, pero a pesar que terminaron habrían quedado en buenos términos. Cada uno ha formado su vida personal de manera separada y al parecer, ambos serían felices en la vida que eligieron.

Sobre su compromiso

El pasado 7 de agosto, Mafer Neyra sorprendió a sus seguidores al anunciar que estaba oficialmente comprometida con su pareja Ernesto Cabieses. Desde entonces, la joven viene compartiendo varios momentos juntos donde celebraron su compromiso y derrochan amor.

En la entrevista, la influencer fue consultada sobre sus planes de matrimonio y si ya tenía alguna fecha probable. La joven negó tener un día ya pactado, pero que irá contando cada detalle por sus redes sociales.

"De hecho súper lindo, un lugar paradisiaco, súper contenta disfrutando bastante esta etapa (...) Estoy todavía tomándolo con calma viendo algunas cositas, cuando ya tenga noción les iré contando", expresó.

De esta manera, Mafer Neyra se encuentra viviendo una etapa muy bonita en su relación y al hablar sobre su expareja Hugo García con Isabella Ladera, le deseó lo mejor siempre. Al parecer, ambos terminaron en buenos términos y aunque no son amigos, desean que puedan ser felices por separados con la persona que elijan.