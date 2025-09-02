Mark Vito viajó con su novia Leslie Echavarría a Estados Unidos: "Conocerá a mis padres"

Hace unos meses, el influencer Mark Vito anunció que mantiene una relación amorosa con Leslie Echevarría. Ahora, la pareja han viajado juntos a Estados Unidos y darán un gran paso en su relación ya que el 'gringo' presentará a su novia peruana con sus padres.

Novia de Mark conocerá a sus suegros

A finales de agosto, Mark Vito y su pareja Leslie Echevarría viajaron a New York. Por medio de sus redes sociales, ambos compartieron el momento que vienen pasando visitando varios lugares turísticos. Luego, una usuaria le preguntó al ex de Keiko Fujimori si presentará a su actual novia con sus padres.

"Mark, ¿Vas a presentar a Leslie con tus padres? Cuéntanos", le preguntó una seguidora, y el 'gringo' respondió: "Si, mi amor conocerá a mis padres".

La pareja siguió compartiendo varios momentos que en su estadía en New York en divertidos videos. La peruana también se encuentra emocionada de conocer a sus suegros, ya que lo publicó con mucha emoción.

"Quedan pocas horas para conocer a mis suegritos", expresó en un video.

¿Quién es Leslie Echevarria?

Leslie Echevarria es una peruana que se ha volvió viral en redes sociales desde la pandemia. Esto a causa de su gran emprendimiento, que primero inició como un apoyo a las personas de bajo recursos que deseaban aprender inglés. Es así como, inicia enseñando a costo de un sol diario desde los 6 años y sin edad límite, dando un apoyo a quienes menos tienen.

'Only One Coin' es la empresa que creó esta joven que en el 2024 ya contaba con 54 profesores y más de 8 mil estudiantes. Además, del inglés también enseñan otros idiomas como el italiano, quechua, francés y más. Incluso, su historia ha llegado a varios medios que han compartido su historia de crecimiento y apoyo por las demás personas.

En el mes de mayo, el 'gringo' anunció que la joven emprendedora aceptó ser su pareja y celebraron por medio de sus redes sociales. Han pasado tres meses y medio desde aquel momento, mostrándose más unidos y fuertes que nunca trabajando juntos.

De esta manera, la pareja viene madurando en su relación amorosa expresando lo mucho que se quieren y lo unidos que se muestran en sus redes sociales. Ahora, Mark Vito tomó la decisión de presentar a la joven Leslie Ehevarria frente a sus padres y por ello, viajaron a Estados Unidos para que compartan en familia.