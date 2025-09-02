Mamá del último hijo de 'Chiquito' Flores denuncia que solo le pasa 300 soles: "Te necesita"

Katherine Damián Pinedo, madre del más reciente hijo de Juan 'Chiquito' Flores, denunció públicamente que el exarquero de Universitario no ha reconocido legalmente a su pequeño y solo aporta una pensión mínima de 300 soles al mes. La joven madre detalló los problemas que enfrenta para que el futbolista cumpla con sus responsabilidades que afecta esta situación la vida de su hijo.

Madre del hijo de Juan Chiquito Flores denuncia que reconozca a su hijo

Durante su participación en el programa ¡Todo se filtra!, Katherine explicó que Flores no ha firmado los documentos legales para reconocer a su hijo, que ya tiene más de un año. Según la madre, el monto mensual que recibe es insuficiente para cubrir las necesidades del menor y además, el exarquero la habría bloqueado en varias ocasiones.

"Juan Chiquito, por favor reconoce a tu hijo, sé un papá presente, que por favor tu hijo te necesita", dijo la joven madre durante la entrevista.

Katherine también contó que para exigir el pago de la pensión debe comunicarse desde diferentes números, ya que el exfutbolista la bloquea constantemente. Además, afirmó que en ocasiones él responde de manera agresiva o reprocha sus mensajes por intentar comunicarse con su actual pareja.

"Me bloqueo, lo llamo de diferentes números para que sepa que tiene una responsabilidad porque no conoce al bebé tampoco", comentó.

Relato sobre la relación y la salud del menor

En otra entrevista con el programa de Kurt Villavicencio, la madre reveló que Juan Chiquito Flores le pidió abortar cuando se enteró que sería padre de su séptimo hijo. Katherine se negó y decidió continuar con el embarazo.

"Me dijo que vea un lugar donde iba a estar conmigo, pero que aborte, que me iba a ir a ver. Le dije que no iba a hacer eso, que no estaba acostumbrada y que iba a tener al bebé porque ya tengo dos hijos mayores", relató.

La madre agregó que desde el primer momento el exarquero no mostró interés en conocer al pequeño. Además, contó que el menor ha sido diagnosticado con epilepsia e hipertonía, lo que ha requerido terapias especiales que, según Katherine, Flores no ha apoyado en absoluto.

En conclusión, la situación descrita por Katherine Damián pone de relieve la falta de compromiso de Juan Chiquito Flores con su hijo menor. La madre exige que el exarquero cumpla con sus responsabilidades legales y económicas, mientras continúa lidiando con los desafíos de la salud de su bebé.