¿No la olvida? Chiquito Flores impacta al confesar en vivo: "El amor de mi alma es Tula"

Durante su visita a "América Hoy", Juan 'Chiquito' Flores impactó con una inesperada confesión. Fue al programa para la promoción de su nuevo podcast junto a Chemo Ruiz, pero entre bromas y momentos de nostalgia, no pudo evitar confesar que Tula Rodríguez es "el amor de su alma". Te contamos todos los detalles.

Juan 'Chiquito' Flores lo soltó sin filtro y sorprendió a todos los televidentes de "América Hoy". El exfutbolista se presentó junto a Chemo Ruiz para promocionar su nuevo podcast, pero la charla terminó dando un giro inesperado cuando habló de Tula Rodríguez.

Todo comenzó cuando Janet Barboza le lanzó una pregunta directa: "¿Has pensado invitar a Tula, Chiquito? Me dijiste eso. Tú has dicho que quieres invitar a Tula ¿sí o no?". Fiel a su estilo, Chiquito respondió: "¿Por qué no? ¿y por qué no? El programa es de todos, entonces todos pueden ir al programa. Pero sí tiene que contestar todas las preguntas que le hagamos".