Dorita Orbegoso sobre podcast de Chiquito Flores y Chemo Ruiz: "Que sigan hablando del pasado"

En las últimas semanas, varios futbolistas han decidido aventurarse en el mundo de los podcast, como Juan 'Chiquito' Flores y 'Chemo' Ruiz, quien además estuvo vinculado a Dorita Orbegoso. Ante esta nueva tendencia digital, la modelo no tardó en pronunciarse, sorprendiendo a muchos con sus declaraciones.

Durante su participación en el programa "América Hoy", Dorita Orbegoso fue consultada sobre los recientes proyectos de los futbolistas en redes sociales. Al referirse específicamente al podcast de 'Chemo' Ruiz, quien ha sido vinculado a su nombre en el pasado, la modelo sorprendió al mostrar una actitud relajada.

En la misma entrevista, Dorita felicitó al exfutbolista Juan Manuel 'Loco' Vargas, quien también se ha lanzado en la creación de un podcast. A pesar de su apoyo, la modelo explicó que no es fanática de este tipo de contenidos.

"Voy a felicitar al 'Loco' porque me parece que tiene un podcast bastante bueno. Qué rico que te entrevisten con tu parrillita... Cada uno tiene derecho a facturar, no estoy pendiente de los podcast ni voy tampoco porque no es algo que me agrade", sentenció con sinceridad.