Ivana Yturbe revela que Alejandra Baigorria no la invitó a su boda: "No me ha llegado mi parte"

La modelo Ivana Yturbe formó parte del programa reality 'Esto es Guerra', donde entabló una amistad con Alejandra Baigorria. Ahora que la empresaria de Gamarra se va a casar con Said Palao, la esposa de Beto Silva afirmó estar sorprendida porque no recibió un parte para la boda.

Alejandra Baigorria no la invitó a su boda

A través de una entrevista, Ivana Yturbe fue consultada por las próximas nupcias de la empresaria Alejandra Baigorria. Al parecer, ambas no tendrían una amistad fuerte o cercana, ya que no fue invitada a la boda de la ex chica reality. Aunque, la modelo recalcó que si es en Lima, ella estaría encantada de asistir si es que la invitan después.

"No me han invitado, de hecho yo trabajo con Ale tengo una empresa de productos de cabello. Ale en su peluquería, ella trabaja con mis productos. No me ha llegado mi parte Ale, (te gustaría ir) si es en Lima, yo feliz", expresó al reportero de 'Todo se Filtra'.

La boda de Alejandra Baigorria se llevará a cabo el próximo sábado 26 de abril en un local en Lima. A través de sus redes sociales, ha contado cada detalle de sus próximas nupcias con Said Palao y actualmente, se ha embarcado en un viaje de despedida de soltera.

¿Qué dijo sobre Beto Silva y Cueva?

La modelo también estuvo contando que se encuentra muy feliz viviendo en Cusco acompañando a su esposo Beto Silva, quien se encuentra formando parte del Club de Cienciano. Aunque al ser consultada sobre Christian Cueva, que también forma parte del equipo de fútbol, afirmó que si ha podido conversar con él y compartir en un evento en común.

"Si me he juntado con Christian, no lo voy a negar, pero nos juntamos para poder hablar, conversar. En algún momento hemos hablado, ahora no estamos conversando mucho, hace mucho tiempo. simplemente todo bien con Pame, yo estoy del lado de los niños que es lo más importante. no tengo problema con ninguno de los dos, todo lo que yo tenga que decir a ellos, se los he dicho o se los diré", expresó.

Al parecer, Ivana Yturbe no tendría problemas con Christian Cueva y al parecer, se ha alejando un poco de Pamela López ya que no conversarían desde lo sucedido el año pasado. Por el momento, solo viene concentrada en acompañar a su esposo Beto Silva en Cusco. También agregó que está un poco triste porque no fue invitada a la boda de Alejandra Baigorria, a pesar que trabajan juntas.