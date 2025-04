Pamela Franco sorprende al revelar que ya no le viene su periodo ¿Embarazada de Christian Cueva?

La relación de Christian Cueva y Pamela Franco se hizo público hace un par de meses, desde entonces han venido ventilando el gran amor que tiene uno por el otro. Aunque en más de una ocasión se rumoreó de un posible embarazo, ahora la cantante sorprendió al contar que no le baja su periodo menstrual.

La cantante Pamela Franco no ha duda en expandirse en el mundo artístico y actualmente, se encuentra como locutora de un podcast llamado 'Doble Sentido'. En su última edición, la artista de cumbia dejó sorprendida a todos al revelar un detalle de su vida personal e íntima.

En el programa tuvieron a una especialista ginecológica hablando sobre el proceso biológico y natural de las mujeres. Es entonces que al momento de hablar de la menstruación, la cantante terminó revelando que no lo tiene hace tiempo causando que sus compañeras de locución den un salto por la sorpresa y comentando que podría llegar un hijo de Christian Cueva.

Ante esto, Franco despejó dudas y afirmó que no está embarazada, sino que debido a que usa un anticonceptivo desde el nacimiento de su primera hija, es una de las pocas mujeres que se les corta la menstruación.

"Qué pensaba porque yo no veo regla. ¿Sabes?", dice Pamela Franco y su compañera comenta: "¿Cómo así? Se viene un Cuevita". Luego, agrega explicando el por qué: "No, lo que pasa es que yo utilizo un método anticonceptivo que de 10 que se aplican, una no regla y esa soy yo (...) Gracias a ello, no veo menstruación".